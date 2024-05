Data e ora dell’atto finale di “Papá en Apuros” e della prima di “Pituca sin Lucas”

“Pituca sin lucas” ha già una data di uscita. televisione latina

televisione latina In mostra due eventi televisivi che promettono di catturare l’attenzione del pubblico peruviano. Dopo mesi di suspense ed emozioni, una storia di successo “Mio padre è nei guai”Campionato Juan Carlos, re di Castro E Luciana Bloomberg, Raggiunge la sua emozionante conclusione, dove finalmente conosceremo l’esito di ogni personaggio della serie.

Poi la tanto attesa première “Petoka senza Lucas”una nuova serie per famiglie con protagonista Emilia Drago e Jorge AravenaChi torna in Perù dopo avervi partecipato “Girasoli per Lucia”nel 2000.

A partire da ottobre 2023, “Mio padre è nei guai” Ha fatto scalpore la televisione peruviana, che ha raccontato la commovente storia di un capitano di mare vedovo, con quattro figli, che trova l’amore in una giovane donna su una barca. L’alchimia tra gli eroi e le interessanti situazioni in cui si sono trovati coinvolti gli altri personaggi sono riuscite a influenzare il pubblico che ha seguito con entusiasmo la storia.

Nella tanto attesa puntata finale i telespettatori scopriranno se Giulietta e Martin riusciranno a realizzare il loro amore e ad esaudire il desiderio della piccola Marina di vedere Giulietta diventare sua madre. Inoltre, verranno risolte domande sul destino di altri personaggi, come il rapporto tra Cristobal e Stephanie, il possibile futuro di Natalia con Jorge e se Matias sarà in grado di superare il suo amore per Giulietta.

Si conclude lunedì prossimo, 6 maggio, a partire dalle 21.00 “Mio padre è nei guai”Tramite Latina TV.

La prima di questa produzione che promette di essere un successo “Mio padre è nei guai” Sarà il 6 maggio, subito dopo il completamento del torneo di serie Juan Carlos, re di Castro.

Questo nuovo romanzo per famiglie ci presenta Tichi (Emilia Drago), una donna ricca che è costretta a ricostruire la sua vita dopo che suo marito ha problemi finanziari e scompare, lasciandola senza risorse.

Tisci e la sua famiglia si trasferiscono in una zona borghese, dove incontrano Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un vedovo con quattro figli che lavora in una stazione di pesca. Nonostante le differenze iniziali, tra loro comincia a emergere un’attrazione irresistibile.

Entrambe le produzioni saranno trasmesse su Latina Screens.

L’Avenida Santa Beatriz non si è fermata e ha preparato un programma speciale per competere rispettivamente con il famoso finale e la prima di “Papá en Apuros” e “Pituca sin lucas” su Latina Televisión.

A tal fine, América TV presenterà, lunedì 6 maggio, un episodio speciale in cui parte del cast di… “L’altra concha” Apparirà in un episodio di “Laggiù c’è un posto.”

Secondo il video promozionale del canale Pachacamac, Emilio Concha (Paolo Martino(Visiterà Nuevas Lomas e incontrerà nuovamente Charito Flores)Monica Sanchez). La fissa e chiede: “Io e te, non ci conosciamo?”, sorprendendo la madre di Gonzalez. Come ricordiamo, negli anni precedenti Paolo e Monica avevano recitato nella serie “De Vuelta al Barrio” sullo stesso televisore.

Dietro di loro appare Estela Vargas (Tula Rodriguez), che li vede parlare e commenta incrociando le braccia; “Guarda questa coincidenza.” Anche Felix Panduro (Carlos Solano) partecipa a questo promo.