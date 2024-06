Mancano ancora cinque episodi per completare la seconda stagione

Una scena del terzo capitolo della seconda stagione de La Casa del Drago

Casa del Drago Lui è la stella della stagione, sia su Max che sulle piattaforme di streaming in generale, dove attualmente è classificata come la serie più popolare del momento in Spagna. Dopo che la prima stagione è andata in onda da agosto a ottobre 2022, battendo il record con oltre 10 milioni di spettatori su HBO Max nel giorno della prima, Due settimane fa abbiamo potuto vedere il primo episodio della seconda stagione. Presto avremo una terza parte disponibile.

La trama è impostata 200 anni prima degli eventi accaduti in Game of Thrones 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen, uno degli eroi della nuova serie tv, ispirata alla saga letteraria. Una canzone di ghiaccio e di fuoco Dell’americano George R.R. Martin. Questa nuova produzione Ci racconta l’epica storia dei Targaryen E il conflitto che si è verificato tra i suoi familiari.

Visualizza al massimo

ci incontriamo Il nono anno del regno di Viserys I TargaryenSolo quando muore la moglie e anche il figlio che aspettavano dovrà nominare il suo successore tra i fratelli Aegon II (Tom Glynn Carney) e Rhaenyra Targaryen (Emma Darcy). Infine, il L’ambito Trono di Spade finisce nelle mani di sua figlia Rhaenyrache ha concluso la prima stagione scosso dalla tragica morte di suo figlio Lucerys, mentre cercava di tenere insieme il regno.

Mancano ore alla premiere di 2×03 Casa del Drago

In questo contesto, il secondo lotto di Casa del Drago Inizia con Westeros sull’orlo di un abisso sanguinoso Una guerra civile tra il Consiglio Verde e quello Nero, che combattono per Re Aegon e la Regina Rhaenyra Targaryen, rispettivamente. Nel primo episodio ha chiamato Di figlio in figlioLa trama si concentra sull’interesse di Alicent per il ristretto consiglio di Aegon, mentre Rhaenyra deve affrontare una decisione importante.

Questo ha dato il via al secondo episodio da protagonista Rhaenyra la crudele, dove vediamo Otto tramare un piano per rivoltarle la città contro, mentre Rhaenyra dubita della lealtà di Damon. Ma, Cosa possiamo aspettarci dal terzo capitolo? Come mostra il trailer (avviso spoiler), vedremo Sepolti i gemelli Cargill In realtà Daemon parte da solo per proteggere HarrenhalIl castello più grande dei Sette Regni.

Visualizza al massimo

Ebbene sì, mancano solo poche ore prima di poterci godere il terzo capitolo della seconda stagione Casa del Dragoche sarà Disponibile nel catalogo Max a partire da domani, lunedì 1 luglio, alle ore 9:00. Mattina. Ci sono ancora altri cinque capitoli da completare in questa seconda parte della serie, quindi godiamoci il viaggio.

