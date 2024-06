Date e tutto quello che devi sapere per acquistare dalla Colombia

Negli ultimi anni, la piattaforma Amazon è cresciuta in modo tale da guadagnare una grande popolarità in tutto il mondo. Perché consente ai suoi utenti di accedere a migliaia di prodotti comodamente da casa.





Allo stesso modo, questa piattaformaÈ stata fondata il 5 luglio 1994 da Jeff Bezos a BellevueWashington, il suo obiettivo principale era quello di essere mercato del libro online, Ma ha gradualmente ampliato la sua offerta per includere una gamma più ampia di categorie di prodotti. Dopo la diversificazione, il pubblico lo sapeva come “Tutto in negozio.”

Come al solito, ogni anno, Amazon crea qualcosa di accattivante “Amazon Prime Day”Questa è la data in cui offre enormi sconti su migliaia di prodotti disponibili sul suo sito web.

Dovresti fare attenzione quando effettui acquisti sul sito ufficiale per evitare truffe. immagine:iStock Coinvolto Twitter

Per il decimo anno consecutivo l’azienda di e-commerce festeggia “Prime Day”, l’evento promozionale e di saldi che si tiene durante l’estate È destinato preferibilmente agli abbonati del servizio “Prime”.

In generale, questa maratona di saldi si svolge a metà luglio, e quest’anno 2024 non fa eccezione, poiché è stato riportato sul suo sito ufficiale che L’Amazon Prime Day 2024 si svolgerà il 16-17 luglio.

Alcuni dei prodotti con i maggiori sconti durante l’Amazon Prime Day sono i dispositivi Kindle, Echo o Fire TV di Amazon, smartphone o smart TV, nonché laptop, altoparlanti Bluetooth e innumerevoli articoli di tutti i tipi.

Come accennato in precedenza, l’unica condizione da soddisfare per accedere alla Demo Marathon è quella di abbonarsi a “Prime” oppure usufruire di un mese di prova gratuita del servizio Amazon in concomitanza con l’evento.

Oltre ad avere accesso agli sconti Prime Day, le persone con un abbonamento Amazon Prime potranno usufruire della spedizione veloce e gratuita e dell’accesso a Prime Reading, Amazon Music, Amazon Photos e ai contenuti Prime. Video e tanti altri servizi.

Per scoprire quali prodotti sono in offerta durante “Amazon Prime Day 2024”, potete farlo attraverso il seguente link: https://www.amazon.com/primeday

Alejandra Hernández Torres

Modifica l’intervallo digitale

il tempo

Altre novità su EL TIEMPO