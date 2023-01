Datkovic di Ivesi prima della visita da Huesca: “Non c’è posto per l’amore”

Cartagine. Tony Datkovichgiocatore Cartagena Football ClubRicordati che a Huesca Abitare “Stagione da sogno” con la promozione in prima divisione come campione della seconda divisione che ha ottenuto da ciò che sarebbe stato suo sabato scontato E pensi solo al presente perché “Non c’è posto per l’amore”Come mostrato.

il Difensore croato di 29 anni Questo lo raggiunge La seconda campagna a EfesoHa un passato nella Huesca Athletic Association, dove ha fatto parte della squadra altoaragonese Campagna 2019/2020.

Quindi, lo shock Questo sabato alle due del pomeriggio allo stadio KartagonovaCorrispondente al ventitreesimo giorno di LaLigaSmartBankavrebbe un significato particolare per quello di Zagabria, anche se soprattutto pragmatico.

“lui Una partita più importante dopo gli scarsi risultati dei giorni scorsi e dobbiamo fare di tutto per vincere questa grande finale per noi. A Huesca sono stato campione di seconda divisione in una stagione da sogno, ma quello è passato e mi concentro sul dare tutto per raggiungere la vittoria e non c’è spazio per l’amore”, ha detto questo giovedì dopo l’allenamento condotto dalla squadra Luigi Carro Nella città dello sport di La Manga.

Riformato in questa stagione come terzino sinistro, Datkotic ha ricordato la partita persa di domenica 1-0 allo stadio Granada Club de Fútbol su rigore contestato.

“È stata una partita dura contro avversari che hanno tanta qualità e cercano promozione Possiamo fare molto, soprattutto nella prima parte. Devi fare meglio sabato contro l’Huesca”, ha detto, aggiungendo che la squadra ha solo aggiunto È in palio un punto dagli ultimi 12 classificati e sono al 10° posto con 32.

Balkan si è rivolto anche ai tifosi ai quali spera di dedicare la vittoria di questo fine settimana. “Sentiamo l’illusione delle persone e possiamo fare di più per i tifosi”Egli ha detto.