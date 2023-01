Dave Bautista: l’insolita dichiarazione con cui chiede di non essere paragonato a “The Rock” | tdex | revtli | le risposte

Famoso attore e combattente Dave Battista Ha fatto l’insolita dichiarazione chiedendo di non essere paragonato a ‘la rocciaA cosa si riferiva l’amata action figure del Marvel Cinematic Universe?In questa nota, vi diciamo tutto quello che c’è da sapere su questi commenti fatti dalla persona che interpreta Drax, in Guardiani della Galassia; oltre ad altre informazioni relative a questo argomento.

Chi è DAVE BAUTISTA?

Dave Battista È un attore americano, wrestler professionista in pensione ed ex artista marziale misto che ha iniziato la sua carriera di wrestling professionale nel 1999 e ha firmato con la WWE nel 2000.

dal 2002 al 2010, Dave Battista Ha guadagnato fama sotto il nome Cambrico È diventato sei volte campione del mondo vincendo quattro volte il World Heavyweight Championship e due volte il WWE Championship. Detiene il record per il regno più lungo come World Heavyweight Champion a 282 giorni e ha anche vinto il World Tag Team Championship tre volte (due volte con Ric Flair e una volta con John Cena) e il WWE Tag Team Championship una volta. (con Rey Mysterio).

Dave Battista È stato il vincitore della Royal Rumble del 2005 e ha fatto parte dell’evento principale di WrestleMania 21, uno dei cinque eventi di maggior incasso nella storia del wrestling professionistico.

Nell’agosto 2012, Dave Battista Ha firmato un contratto con Classic Entertainment & Sports per combattere in Mixed Martial Arts (MMA). Ha vinto il suo unico incontro di MMA il 6 ottobre 2012, sconfiggendo Vince Lucero per TKO al primo round. Bautista è tornato in WWE nel 2014, ha vinto la Royal Rumble 2014 e ha preso parte all’evento principale di WrestleMania XXX, tornando di nuovo in WWE nel 2019.

Dave Battista Ha iniziato a recitare nel 2006 in The Man with the Iron Fists, Riddick, James Bond Spectre e Blade Runner 2049. È anche apparso in diversi film live-action dal 2009. È noto per aver interpretato Drax nei film del Marvel Cinematic Universe Guardians of the Galaxy (2014) e Guardiani della Galassia Vol.2 (2017), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

L’insolita dichiarazione di Dave Bautista che ha chiesto di non essere paragonato a “The Rock”

Combattente e attore Dave Battista Ha avuto una reazione ariosa quando è stato paragonato a “The Rock”.

“Non ho mai voluto essere il prossimo ‘The Rock’. Voglio solo essere un attore particolarmente bravo. Un attore decente”. Dave Battista.

Ha anche accennato a un possibile addio al suo personaggio, Drax, in Guardiani della Galassia.

“Sono molto grato a Drax. Lo voglio. Ma [su despedida tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3] È un sollievo”. Dave Battista.

“Non era affatto carino. È stato molto difficile interpretare quel ruolo. Il processo di trucco è stato stressante. E non so se voglio che Drax sia la mia eredità: voglio fare cose più drammatiche”. Dave Battista.