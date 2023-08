Dave Mustaine dei Megadeth ha in programma di visitare l’Italia

pubblicato come Blabbermouth.net Citando alcune dichiarazioni del frontman Dave Mustaine Megadeth Sto pianificando di andare in Italia. In effetti, hai già comprato una casa. Dave lo ha rivelato durante il suo concerto Festival Musicale AMA a Vicenza (Italia) ieri (27 agosto).

Durante lo spettacolo, Mustaine ha incontrato i suoi fan e ha commentato: “Ho qualcosa di molto speciale da dirti… qualche settimana fa ho comprato una casa in Italia. Quindi pensaci; Domani mattina ti svegli e mi vedi dalla finestra, sto camminando con le mie scatole. Dici: “Falso amico, sembra Dave Mustaine”. Guarda tutte quelle chitarre. Merda, deve essere lui…”

Allo stesso modo, Mustaine ha continuato: “Devo dirvi che sono molto felice di definire l’Italia un nuovo posto in cui vivere. Voglio ringraziare tutti voi per la vostra gentilezza e per avermi aiutato a essere un buon residente qui e ad imparare a vivere la vita italiana”. Anche il cantante e chitarrista ha detto qualche parola in italiano.

Più tardi, nello stesso concerto, ha fatto ancora una volta questo commento ai suoi fan “È vero quello che ho detto riguardo al fatto di venire qui. Sono molto emozionato quando viviamo in Italia. Manterremo la nostra residenza negli Stati Uniti, ma vivremo qui. E speriamo di vedervi numerosi. Penso che ci divertiremo molto insieme.”

Mustaine ha vissuto a Nashville, Tennessee, USA negli ultimi nove anni. Pubblicato come ChiacchieroneAzienda vinicola di famiglia Casa di Mustaine Recentemente ampliato alle Marche in Italia.

Megadeth in Legends of Rock 2023