David Alonso, il pilota Moto3 del momento

L’ultimo giro di David Alonso nel GP di Catalogna Moto3 è stato tagliato. L’ultima curva è stata una combinazione del talento e del coraggio del colombiano, che aveva appena 17 anni. C’era una piccola fessura per mettere il gas tra le moto di Jaume Macia e David Muñoz. Ed eccolo qui per giudicare la gara e ottenere una vittoria indimenticabile ed epica.

David Alonso festeggia sul podio la sua vittoria in Catalunya. Autorità Palestinese

“Questa vittoria è incredibile. È una pista difficile per me. È stata dura tutto il fine settimana ed è per questo che questa vittoria è stata fantastica. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra e penso che sia stata una gara intelligente oggi con molta lotta. Alonso ha detto dopo la sua grande vittoria: “Sono molto felice e voglio ringraziare tutta la squadra e la mia famiglia che sono qui”.

Per Alonso sarebbero state tre vittorie in tre gare. Perché in Austria è arrivato al comando della gara in grande rimonta, ma è caduto mentre era in testa. Saranno stati i peccati della giovinezza, ma il bicchiere era pieno solo a metà perché anche lì aveva combattuto.

Non sono pochi quelli che indicano nel colombiano il futuro Marc Márquez, un po’ come la linea di successione iniziata da Pedro Acosta. Non dovremo bruciare le tappe, andare avanti e fare grandi prestazioni come quelle della Catalogna.

Alonso è al sesto posto in campionato con 115 punti, 46 punti dietro il leader del campionato Daniel Holgado, caduto nell’ultimo round in Catalogna e perdendo la possibilità di segnare.