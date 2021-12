David Angulo parte in ambulanza, dopo aver subito una commozione cerebrale in Dorados vs. tepatitlan

Il calciatore di Tipatitlan ha lasciato la partita dei quarti di finale della lega di espansione con un’ambulanza, dopo aver ricevuto un duro colpo alla testa.

David AnguloCalciatore tepatitlan, ha lasciato lo stadio Banorte in ambulanza, dopo aver urtato la testa con José Zúñiga, il calciatore d’oroLo ha lasciato sconvolto in campo nel ritorno dei quarti di finale di Champions League Campionato di espansione.

Il calciatore di Tipatitlan ha lasciato la partita dei quarti di finale della Expansion League con un’ambulanza dopo aver ricevuto un duro colpo alla testa. immagine 7

La giocata è avvenuta al 59′, quando d’oro Aveva un pezzo da fermo interpretato da Jonathan Betancourt. David Angulo E’ saltato per tagliare la palla ma ha colpito la testa di Jose Zuniga ed è caduto sull’erba.Subito i giocatori di entrambe le squadre hanno chiesto ai medici di entrare per curare l’attaccante colombiano.

I medici sono entrati nel campo di gioco e hanno subito paralizzato il collo David Angulo Hanno richiesto un’ambulanza per portare il sudamericano all’ospedale più vicino allo stadio.

Già al 90′, mezz’ora dopo lo scontro frontale, Salvador Marquez ha segnato 1-0 con d’oro, il leader della fase normale, avanza alle semifinali di campionato di espansione, dopo aver colpito tepatitlan 2-0 in totale.

Inoltre d’oroe Tampico Madero Anche lui è già in semifinale, in attesa di incontrare i suoi rivali Atlante vs. Merida e Celaya contro. nero nero.