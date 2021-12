David Bisbal e l'”unboxing” dei suoi 20 anni di carriera

20 anni con te è il nome del disco speciale che David Bisbal La sua etichetta Universal Music è stata presentata venerdì come parte della celebrazione di due decenni della loro carriera. Questo lavoro è una rassegna cronologica di tutti gli anni della sua attività, dal suo primo album, Corazón Latino (2002), seguito da Bulería (2004), Premonición (2006), Sin Gazing back (2009), passando per album speciali come Una noche en el Teatro Real (2011), Tu y yo (2014), Hijos del mar (2016) fino al loro ultimo album En tus planes (2020).

Composto da 3 album in vinile (ciascuno di 20 canzoni), questo progetto riassume musicalmente tutti i successi di Almeria. L’entusiasmo per questo ricordo è palpabile in David, quindi spiega cosa pensa di questa versione deluxe al suo pubblico incondizionato.



Nikki Nicole e Aitana hanno un appuntamento a Formentera Per saperne di più

In un video, descrive in dettaglio gli oggetti che ha messo in vendita sul suo sito ufficiale. Che è diviso in un Double Vinyl + Box (include un tour di 24 canzoni dell’artista solista) e un Triple CD + Book (include rappresentazioni di entrambi gli album e una selezione di immagini intime della sua vita).

Nei suoi anni di lavoro Bisbal Ha ricevuto più di 80 premi nazionali e internazionali, tra cui 3 Latin Awards, 3 Latin Billboard Awards, 3 World Music Awards e 2 Ondas Awards.