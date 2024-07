David Garcia, nelle viscere dell’industria dal cuore del tessile

David García è a capo di tre dei maggiori datori di lavoro tessili della Catalogna, un lavoro che può essere svolto solo con passione, afferma. “Leggi il giornale e puoi vedere i progetti che ti interessano, devi essere con tutti e cinque i sensi”, dice ottimista il direttore e sottolinea che la legislazione sarà positiva.

Rivista Modise

Numero speciale 51

Dirige tre entità ed è responsabile di più di trenta progetti. Questa è la giornata lavorativa di David Garcia, direttore generale del gruppo di moda catalano Modacc, del gruppo spagnolo di maglieria e del centro di tecnologia tessile Fitex. García conosce dentro e fuori uno dei cuori dei lavoratori tessili catalani, Igualada, ed è uno degli idraulici dell’Associazione spagnola dei datori di lavoro tessili.

Nato a Barcellona e proveniente da una famiglia lontana dall’industria, García non avrebbe mai immaginato di lavorare nel settore della moda e ha deciso di iniziare i suoi studi in psicologia presso l’Università Ramon Llull. Quattro anni dopo, caduto in una “crisi esistenziale”, il manager ha iniziato la sua carriera presso DMC Consulting, società di consulenza catalana attraverso la quale inizia a connettersi con la rete imprenditoriale della città specializzata in alcuni settori tra cui la moda. “Ci sono stati due settori che hanno attirato particolarmente la mia attenzione: la viticoltura e la moda, perché in entrambi c’era qualcosa di organico ed elementi creativi, e ho pensato che avrei potuto anche dedicarmi a quello”.

Il destino ha voluto riunire Garcia con il Fitex Technology Center, un’iniziativa promossa dagli imprenditori tessili di Igualada (Barcellona) con l’obiettivo di promuovere il processo di innovazione nel settore. Nel 2001, il direttore ha iniziato a dirigere l’entità, incarico dal quale dice di aver “imparato molto fin dal primo momento”, soprattutto per quanto riguarda il comportamento del gruppo e l’ambiente competitivo. A poco a poco, il suo desiderio di penetrare in questo settore cresceva, così come le sue responsabilità.

Nel 2001, il regista ha iniziato a dirigere Fitex

Nel 2011, García è stato proposto da quattordici imprenditori catalani che hanno deciso di creare il Catalan Fashion Group (Modacc)., un’entità che attualmente riunisce 150 aziende di questo settore per guidare il progetto. Tredici anni dopo, García continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato dell’organizzazione, una leadership che condivide con Montse Figueras (il primo amministratore delegato di Sita Morte) come presidente. Innamorato di questo settore e desideroso di continuare a crescere in esso, García non ha perso l’occasione che gli si è presentata nello stesso anno, il 2011. Al manager è stato offerto di dirigere il gruppo spagnolo di maglieria, culmine dei suoi sforzi. Una carriera nel tessile catalano e una nuova sfida in questo settore non possono mancare. “Com’è la routine? “La routine è che non esiste routine”, commenta Garcia ridendo quando gli viene chiesto della sua giornata.

Il dirigente rivede le sue settimane, che sa essere diverse e dinamiche. Commenta: “Noi lavoriamo sviluppando business plan annuali e sottoprogetti all’interno del business plan (fino a 30 o 35 progetti all’anno), quindi un giorno organizzi un viaggio in Kazakistan e un altro giorno promuovi un progetto da Barcellona.”

Nonostante sia lontano dagli studi primari, Garcia sottolinea di avere delle chiavi di psicologia che applica ogni giorno. “Siamo gruppi che devono accordarsi con tante aziende (solo Modacc abbiamo già 150 attori diversi), ognuno con un punto di vista; “La psicologia mi ha aiutato ad acquisire strategie di mediazione e a capire molte cose”, ammette il regista catalano..

Con tre figli adolescenti, Garcia spiega che il settore sta attraversando un momento di trasformazione, che definisce positivo, rispetto ai timori che possono affrontare i lavoratori del settore. “In questo mi ha aiutato anche la psicologia, facendo capire alle aziende che il cambiamento organizzativo in termini di sostenibilità rappresenta nuove opportunità”, racconta il manager. García, inoltre, riconosce l’importanza della digitalizzazione e guarda positivamente al futuro, che vede ancora molto presente.

Storia del settore

David Garcia ha una lunga storia nel settore tessile, una carriera iniziata più di dieci anni fa. Attraverso le associazioni da lui gestite, il leader del datore di lavoro garantisce che vengano affrontate le principali sfide che le aziende della moda devono affrontare, come la digitalizzazione, la sostenibilità, l’internazionalizzazione o l’innovazione e reti associativo. Nella sua posizione, Garcia ha lavorato con vari atrio Oppure con enti come Icex España Exportación e Inversiones, con cui ha sviluppato piani di espansione internazionale per le aziende incluse nei tre consorzi.