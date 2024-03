David Guetta impressiona con il video musicale della sua nuova canzone “Lighter” e delle sue ultime canzoni con Galantis, “5 Seconds Of Summer” – Musica

David Guetta non smette mai di illuminarci con i suoi soggetti. Come vi abbiamo raccontato sul sito del miglior gruppo di varietà musicale, il DJ francese ha pubblicato il 1° marzo il brano “Lighter”, insieme al duo svedese Galantis e alla band australiana 5 Seconds Of Summer. UN Ritmo orecchiabile Che ci fa muovere dentro e fuori, grazie ad un messaggio, e sentimenti diversi, compresi Resilienza e amore.

E ora arriva il video con un'estetica che unisce il mondo dei tre artisti che fanno parte di questa canzone. Tanto David Guetta nel ruolo di Galantis e 5 secondi d'estate Si ritrovano Collegati sotto lo stesso comune denominatore: la musica. Attraverso il video clip, lo spettatore può avvicinarsi allo spirito vivo di questa canzone e di questo argomento.

Testo di “Lighter” (Fonte: YouTube)

Siamo piani di carta nel cielo

Andate alla deriva dove soffia il vento

Sì, la gravità mi teneva stretto

Ma con te posso lasciar andare

lo so, lo so

Quando sono vuoto, sono vuoto

Porti via tutto e

Riempi gli spazi vuoti

Non lo so, non lo so

“Riguardo a domani”, “domani”.

Ma lo so oggi

Mi sento un po' più leggero

Quando il mondo è pesante come una pietra

E i colori brillano un po' di più

Quando sono con te

Ovunque andiamo

Il freddo non è molto freddo

Finché sei vicino

Penso che dovresti saperlo

Mi sento un po' più leggero quando sono con te

Quando sono con te

Le maree possono portarci via

Non importa dove siamo

Perché quando sei a pochi centimetri di distanza

Il cielo non è mai così alto

lo so, lo so

Quando sono vuoto, sono vuoto

Porti via tutto e

Riempi gli spazi vuoti

Non lo so, non lo so

“Riguardo a domani”, “domani”.

Ma lo so oggi

Mi sento un po' più leggero

Quando il mondo è pesante come una pietra

E i colori brillano un po' di più

Quando sono con te

Ovunque andiamo

Il freddo non è molto freddo

Finché sei vicino

Penso che dovresti saperlo

Mi sento un po' più leggero quando sono con te

Quando sono con te

When We Were Young di David Guetta è diventato disco d'oro negli Stati Uniti

L'arrivo del suo ultimo lavoro audiovisivo arriva poco dopo aver conseguito l'ultimo voto. Come ha detto David Guetta nei suoi podcast, fare il DJ con canzoni come “Hey Mamma” o “Say My Name”. Sono riuscito ad esserlo N. 1 negli Stati Uniti Con la sua canzone “When We Were Young”. Una collaborazione che coinvolge lui e Kim Petras 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un marchio che Guetta non ha esitato a sfoggiare e che i suoi fan hanno inondato di commenti positivi il successo del dj.



Prossime date di David Guetta

Il DJ non smetterà di farci pulsare con la sua musica per tutto il 2024. Recentemente ha unito le forze con il DJ danese Morten per esibirsi “Rave del futuro” Portando le loro migliori canzoni ogni venerdì da Dal 7 giugno al 4 ottobre Alla discoteca Hï Ibiza, sull'isola delle Baleari. Puoi controllare tutti i loro appuntamenti su Collegamento successivo.

Allo stesso modo, nei prossimi mesi David Guetta si esibirà in “spettacoli” in tutto il mondo. Anche se sì, la loro prima tappa sarà l'Insomnia Festival in Canada. Puoi controllare tutte le informazioni sulla loro pagina Ragnatela.