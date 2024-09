Davidovich resiste ma cade contro Rublev a Pechino

Il tennista spagnolo Alejandro Davidovich si è alzato Ma non è riuscito a vincere la partita rinviata agli ottavi di finale del campionato di Pechino Contro il russo Andrey Rublev dopo aver perso 6-4 e 7-5 dopo un’ora e 43 minuti di gioco.

Una partita in cui Davidovich è riuscito a parare i primi attacchi di Rublev sul resto ed è riuscito a spezzare il servizio del russo con un gioco in bianco per il resto della partita. Ma Rublev ha risposto con un contropiede ed è riuscito a conquistare il set dopo aver rotto il servizio di Davidovich nel decimo gioco 6-4.

Tuttavia, nel secondo set, Rublev è riuscito ad aumentare il divario con un break nel quarto gioco portandosi in vantaggio per 3-1, anche se Davidovich è stato in grado di rispondere con un rapido contropiede. Davidovich che è riuscito a strappare il servizio di Rublev per raggiungere il 4-5 e servire per forzare il terzo set e che, dopo aver salvato tre break point, è riuscito a ottenere un set point, anche se il malagase non ne ha approfittato e alla fine condannandolo perché Rublev ha rotto il servizio, ha tenuto il servizio e poi ha rotto di nuovo il servizio Chiude set e match 7-5 nonostante il coraggio di Davidovich.

Rublev, che lunedì dovrà giocare i quarti di finale contro i cinesi Yunchaoketi Bo E in caso di vittoria affronteranno in semifinale la vincente del match che si disputerà sempre lunedì tra l’italiano Jannik Sinner, testa di serie, e il ceco Jiri Lehica.

