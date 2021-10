Davis definisce le rivali della Colombia Italia e Stati Uniti

La Colombia conosce già le squadre dei suoi rivali per come sarà la David Cup 2021Si terrà dal 25 novembre al 5 dicembre in tre città: Madrid (Spagna), Torino (Italia) e Innsbruck (Austria).

La nazionale si è qualificata per la fase finale del torneo Hanno battuto l’Argentina 3-1 a Bogotà A marzo 2020. Successivamente, è diventato chiaro che l’Italia e gli Stati Uniti sarebbero stati i rivali che il Paese avrebbe dovuto affrontare nel novembre 2020. Ma il prodotto dell’infezione da virus corona, Dovrebbe essere rimandato al 2021.

In assenza di un mese perfetto per iniziare Davis, Italia e Stati Uniti hanno definito i nomi dei giocatori in gara nel girone E. Insieme ai colombiani. Gli americani hanno vinto il trofeo 32 volte, ma non lo vincevano dal 2007. Nel frattempo, gli italiani hanno vinto una corona nel 1976 e 6 titoli secondi.

L’Italia inizia a diventare una delle favorite per restare al primo posto in regione Per la sua capacità di coniugare giovinezza ed esperienza con giocatori inseriti nel ranking ATP: Matteo Berettini (7°), Janic Sinner (11°), Lorenzo Soneko (23°), Fabio Focchini (36°) e Lorenzo Musetti (67°)

Intanto, Gli Stati Uniti affermano che la Colombia sarà una partita del Priorato in competizione per essere classificata come uno dei due migliori secondiConterrà alcuni dei giocatori più interessanti e potenziali: John Isner (26°), Reilly Opelka (27°), Taylor Fritz (28°), Jack Zack (152°) e Rajeev Ram (4° nella classifica di doppio).

Calendario Columbia nel Gruppo E

Le partite di questo settore si svolgeranno a Torino tra sabato 27 novembre e domenica 28 novembre. Calendario della Colombia, Ha anche confermato la sua squadra per il torneo, sarà simile a questo:

sabato 27 novembre

Italia contro Colombia

Orario da definire (dopo le 10:00)

domenica 28 novembre

Colombia Contro l’America

Orario da definire (dopo le 10:00)