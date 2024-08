Davis Orosco risponde a “Babita” Hinostroza Jr. dopo le pesanti critiche nei suoi confronti: “Lasciatelo lavorare”

Davis Orosco È diventato al centro di accese polemiche negli ultimi giorni, segnate da una serie di accuse e risposte forti tra lui e… “Babita” Hinostroza Jr La polemica è scoppiata dopo che Hinostroza Jr., in un’intervista al quotidiano La Repubblica, ha affermato che Orosco stava utilizzando la memoria di suo padre, il defunto cantante cumbia. Johnny OroscoPer riempire le loro feste. Inoltre, lo ha accusato di mancanza di talento e di non avere alcun merito per interpretare il ruolo principale nella serie biografica recentemente pubblicata intitolata “Il tuo nome è mio”.

Di fronte a queste accuse, l’uomo conosciuto come “Pomponcito de la Cumbia” non rimase in silenzio. Nelle dichiarazioni di L “Tutto è trapelato”Orosco ha risposto in modo chiaro ed enfatico. Ha notato che parla solo del suo lavoro e ha chiesto a Hinostroza Jr. di menzionarlo. Ha detto: “Che immagine usa se parla di me?”

Inoltre, Davis Orosco Ha negato che ci siano stati problemi con la presentazione degli spettacoli in Bolivia, cosa che aveva precedentemente suggerito “Babita” Hinostroza Jr Ha confermato di essere tornato dalla Bolivia lo scorso gennaio, e ha sottolineato di non aver avuto problemi con nessuno e di essersi sempre dedicato al lavoro. Ha detto: “Non abbiamo alcuna relazione e non parlerò di persone che non conosco”.

Davis Orosco e la prima della sua serie TV “Your Name and Mine”: quanti ascolti ha ottenuto? televisione americana.

Il cantante ha espresso anche il suo rispetto per il lavoro degli altri, ma ha chiesto comprensione sulla sua posizione: “Parlo solo del mio lavoro e se vuole parlare di me o se qualcuno vuole parlare di me, lasciatelo lavorare”. Disse con forza.

Davis Orosco Era al centro dell’attenzione grazie alla prima della sua serie autobiografica, che racconta la sua vita e carriera. La serie ha suscitato polemiche con Hinostroza Jr. che ha lanciato dure critiche, mentre Orosco ha difeso la sua carriera e la sua dedizione alla musica.

Secondo “Babita” Hinostroza JrIl gruppo Nectar è nato in Argentina e non in Perù come si dice Johnny Orosco a quel tempo. Ha anche sottolineato che il defunto cantante ha assunto il nome in Perù registrandone un brevetto come suo, cosa di cui suo padre non venne a conoscenza fino a due anni dopo.

“Il gruppo è stato creato in Argentina nel 1995 con suo padre e suo padre come soci. Suo padre lasciò il gruppo per un anno e colse l’occasione e acquisì il nome in Perù quando brevettò Indecopi nel 1998 all’insaputa di mio padre. Mio padre lo scoprì due anni dopo e continuarono a firmare contratti come soci.

“Babetta” Hinostroza Jr. contro Davis Orosco. (Configurazione: Infobae)

Secondo Papita Jr, ci sono prove sufficienti, come i video rimossi da YouTube, per dimostrare che il gruppo era gestito da entrambe le parti coinvolte, ma Davis si rifiuta di ammetterlo.

“Quella che è successa è una storia vera, puoi semplicemente dire di sì, la storia è accaduta esattamente come la racconti e basta. Ma no, non lo ammette, non la vede come possibile video, lo hanno anche fatto Scaricalo da YouTube. C’è un video in cui mio padre riceve lui stesso il disco d’oro, e Johnny (Orosco) non c’era. C’era un altro cantante qui in Bolivia, e poi, quando Johnny è tornato, entrambi hanno ottenuto il doppio disco di platino”, ha detto il musicista a La República. “Sono parte della prova che i due gestivano il gruppo”.