Dawit Seom batte il record di 5 km su strada in una gara mista

etiope Dawit Seom può battere Record di 5 km su strada durante una gara mista in tempo 14 minuti 41 secondi. Lo specialista dei 1500 metri ha vinto il circuito con un design urbano in Lilla (Francia) E ha ridotto di due secondi il record di Beatrice Chepkosch.

era Era la quarta volta che El Sawy eseguiva la prova su strada di 5000 m Ha approfittato del buon livello della prova per firmare il verbale. Accelerazione nei primi chilometri con l’ostacolo. Nora Jirotto Lo specialista a 5000 metri Meskerem Mamo Nel tempo molto veloce (5:51 I primi due chilometri e 8:46 per passare il terzo).

La prova è stata fissata in assenza di un chilometro, quando Mamo non riusciva a tenere il passo e Seyoum premeva per partire da solo nei contatori finali. Jiroto ha tagliato il traguardo in pochissimo tempo 14 minuti e 43 secondiMentre Mamo ha completato il podio in tempo 14 minuti 55 secondi.

Il record di distanza è di 14 minuti e 29 secondi due mesi dopo l’etiope Senbir Teferi ha battuto il record di 5 km femminili in qualsiasi tipo di competizione a Herzogenaurach.

Valutazione e tempi di 5 km lungo il percorso a Lille

Dawit Seom (Etiopia) 14:41 Nora Jiroto (Kenya) 14:43 Meskerem Mamo (Etiopia) 14:55 Louis Chemnong (Kenya) 15:08 Fancy Chirono (Kenya) 15:14 Merceline Chirono (Kenya) 15:15 Joyce Chipkimwe Tilly (Kenya) 15:15

