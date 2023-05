Days of the Eclipse, il fumetto di 48 pagine disegnato dal mitico Bingus

7 maggio 2023, 22:26 – Aggiornato il 7 maggio 2023, 22:27

Capcom sta facendo del suo meglio per lanciare Street Fighter 6: la demo, ora disponibile su tutte le piattaforme, ci permette di testare il gameplay e anche di muovere i primi passi nella modalità storia nota come un viaggio intorno al mondo. Tuttavia, a volte ha lasciato un punto in sospeso per i fan dei personaggi. Che diavolo è successo a Ken? Chi è questo misterioso JP? un mese dopo la sua partenza, È ora di svelare il mistero.

Approfittando del contesto del Free Comic Book Day, Capcom e Udon (che ha pubblicato i fumetti originali e i manga classici in Occidente) hanno presentato il primo numero di Street Fighter VI: I giorni dell’eclissi intitolato “SegnaleVediamo come si intrecciano i destini di Ken Masters, di suo figlio Mel, del nuovo protagonista Luke e del misterioso JP. E a proposito, possiamo già chiamare quest’ultimo con il suo nome completo: Johan Petrović.

Un piccolo grande antipasto di non meno di 48 pagine che ora puoi leggere completamente gratis Dal sito ufficiale di Street Fighter 6sebbene sia stato rilasciato solo in inglese e giapponese.

Per contestualizzare, Street Fighter VI: I giorni dell’eclissi Si svolge tra la fine di Street Fighter III e non molto tempo prima Combattente di strada 6, e ci presenta Ken come vicepresidente della Masters Foundation e il suo impegno per il futuro. Ovviamente, nonostante ora combatta con più scartoffie rispetto agli avversari dell’avversario, il campione americano di arti marziali non ha perso il tocco.

D’altra parte, a questo nuovo capitolo della saga sono stati aggiunti nuovi elementi cruciali, tra cui la creazione Nuovo paese in Asia chiamato Nayshall Sta attraversando una sua fase di espansione sociale e culturale. Dato che la pentola a pressione sta per emettere un segnale acustico senza fornire troppi dettagli.

Oltre il suo valore quando si tratta di iniziare a mettere i pezzi nel puzzle della trama che sarà Combattente di strada 6 E ambientato in un tour mondiale, il fumetto prequel delizierà i fan di lunga data della saga: la copertina porta la firma di Shinkiro, salvato da Capcom dopo la clamorosa ristrutturazione di SNK, e ogni pagina è disegnata da Bingus, veterano della Osaka Corporation fumettista e al quale dobbiamo l’arte della saga Combattente di strada alfa o Street Fighter V.

Dove finirà la storia? Vedendo come, secondo la biografia di Ken, abbia deciso di restare discreto guadagnando qualche soldo posando mattoni a Metro City, siamo d’accordo che sta per accadere qualcosa di grosso. Bene, è il momento di una correzione in stile classico: distribuire lo sciroppo per le nocche per le strade non appena esce il videogioco.

Combattente di strada 6 Il prossimo arriverà 2 giugno su PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC con tre modalità di gioco principali, inclusa la modalità competitiva centro di battagliaI classici esperimenti di campo di battaglia (incluso Arcade) e la sua modalità storia chiamata un viaggio intorno al mondo In cui daremo più significato che mai al nome del gioco. Inizia il sesto round della leggendaria saga Capcom!