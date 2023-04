“DD ci chiede unità e pace contro l’Italia”

ESPN. comLettura: 2 min.

La Colombia completa il suo tour europeo contro l’Italia a Roma @FCFSeccionCol

Colombia La seconda amichevole si giocherà l’11 aprile Di Prodotto a lui Coppa del mondo femminile Si incontrerà per sei mesi Italia e prima Yvonne Chacon Ha spiegato cosa deve essere migliorato.

Dimentica circa cinque minuti dalla prima volta che hai dominato Nel plugin. La squadra colombiana è scesa da 51 a 59 E la Francia ha subito quattro gol per andare in svantaggio. La disattenzione lascia soggetti Per finire questo tour europeo con un risultato positivo contro l’Italia a Roma.

“Siamo stati un po’ infortunati, ma è un bene per noi nelle partite di riscaldamento per la Coppa del Mondo. “Il calcio ci regala sempre dei replay e ne abbiamo uno contro l’Italia”, ha ammesso il 25enne attaccante.

La reazione dei giocatori francesi ha frustrato la squadra. Senza il controllo del gioco, ha dato spazio in difesa Un solido 5-2.

“È stato un nostro errore non saper mantenere la calma in quelle situazioni della partita. Stiamo lavorando ora per non commettere l’errore di essere passivi”, ha aggiunto.

L’Italia sarà un altro duro banco di prova per i Mondiali di Australia e Nuova Zelanda. Sii forte in attacco Cosa dall’inizio dell’amicizia di venerdì Il DT Nelson Abadía otterrà un buon risultato questo martedì.

“Dobbiamo stare uniti e avere un livello offensivo alto. Il DT ci ha chiesto unità e calma, l’Italia è un’avversaria molto competitiva, ha giocatori veloci e tecnici”, ha concluso l’attaccante spagnolo del Valencia.

La dedica sarà martedì 11 aprile alle ore 9:00 COL.