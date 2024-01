De Minaur sarà l'undicesimo australiano a guadagnarsi un posto nella Top 10 ATP

De Minaur ha sorpreso Fritz, Djokovic e Zverev nella Coppa United. Evie

Grazie Livello incredibile Nel Coppa unita, Giocatore di tennis Alex de Minaur (12) Salirà di due posizioni nella classifica mondiale e diventerà XI australiano Nel mettersi dentro I dieci migliori tennisti professionisti.

Tra i primi 30 giocatori in classifica dall'inizio del 2019 c'è il destro, nato a Sydney 24 anni fa, che ha un totale di sette titoli di altissimo livello, tre nel 2019, due nel 2021, uno nel 2022 e un altro nel 2023, La stagione 2024 è iniziata imbattuta Nella competizione tra nazioni, il prodotto dei matrimoni contro l'americano Taylor Fritz (10°) per il serbo Novak Djokovic (The First), l'avversario contro il quale ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera e ha chiuso davanti a sé una lunga serie di imbattibilità in 43 partite senza subire gol nel paese dell'oceano, e il tedesco Alexander Zverev (Settimo) che gli diede 210 unità In classifica questo gli permette di surclassare il norvegese Casper Ruud (11) e il già citato nordamericano.

In questo modo, l’ultimo qualificato canadese del Masters 1000, che vincerà il suo secondo Newcombe Trophy nel 2023, si unirà al gruppo selezionato dei suoi connazionali. John Newcomb (È stato presentato per la prima volta nel 1973 ed è durato 28 settimane, una dopo l'altra), Rod Laver (È stato presentato per la prima volta nel 1973 ed è durato 26 settimane), Ken Rosewall (È stato presentato per la prima volta nel 1973 ed è durato 41 settimane), Tony Roche (È stato presentato per la prima volta nel 1975 ed è durato quattro settimane), Giovanni Alessandro (È stato presentato per la prima volta nel 1975 ed è durato due settimane), Pietro Macnamara (È stato presentato per la prima volta nel 1981 ed è durato 42 settimane), Pat Cash (È stato presentato per la prima volta nel 1984 ed è durato 89 settimane), Patrick Rafter (È stato presentato per la prima volta nel 1997 ed è durato 105 settimane, di cui una in più) Marco Philippoussis (È stato presentato per la prima volta nel 1999 ed è durato 29 settimane) e Lleyton Hewitt (È stato presentato per la prima volta nel 2000 ed è durato 276 settimane, 79 delle quali sopra).

“Questo è ciò per cui lavoro duro da anni. È… Grande insegnante Nella mia carriera professionale, ma non finisce qui, Il lavoro non è finito. “Voglio continuare a lottare giorno dopo giorno per migliorare e mi godrò quest'estate australiana”, ha detto de Minaur, che da allora sarà il primo “Koala” nella top ten della classifica. 2006quando Hewitt lasciò definitivamente questo privilegio il 3 luglio, dopo essere caduto nei quarti di finale di Wimbledon.