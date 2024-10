Dead by Daylight celebra Halloween con il ritorno di Haunted by Daylight

Dead by Daylight presenta Volume 21: Dominus con un nuovo trailer.

Comportamento interattivo Annunciato il ritorno di Haunted by Daylight, l’evento di Halloween per È morto in pieno giornoChe si terrà dal 17 ottobre al 7 novembre. Quest’anno potremo esplorare il nuovo Tomo 21: Dominus, che continua la collaborazione con il franchise Castlevaniaoffrendo storie, elementi cosmetici e ricompense ispirati a questa saga classica Konami.

Haunted by Daylight introduce anche più portali per il Vuoto, che una volta aperti non possono essere chiusi. Dobbiamo raccogliere energia dal vuoto per aprire questi portali e creare nuove creature specifiche per ogni turno. I poteri degli Assassini saranno disponibili nel Regno del Vuoto, conferendo a ogni gioco più potere.

Possiamo anche ottenere nuovi costumi per personaggi come Kate Denson e Adam Francis e provare la collezione Tricks and Treats, che offre costumi a tema Halloween.

Morto in pieno giorno, da Behavior Interactive.

E approfitta dell’evento, Comportamento interattivo Annunciato che a partire dal 12 novembre tornerà la modalità 2v8, con nuove meccaniche e contenuti basati sul feedback della community. “Vogliamo che i giocatori possano accedere a questa modalità più frequentemente e ricevere gli aggiornamenti più rapidamenteha spiegato Justin Brown, Product Manager.

“La risposta della community è stata sorprendente e non volevamo aspettare sei mesi per mostrarlo di nuovo. Ecco perché siamo entusiasti di rilasciare questa nuova versione con importanti miglioramenti basati sul tuo feedback.Con nuove classi di assassini e abilità di sopravvivenza attive, la modalità 2v8 promette un’esperienza più completa e stimolante.

Per ora possiamo divertirci È morto in pieno giorno In PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X, Nintendo Switch E computer durante vapore E Negozio di giochi leggendari.