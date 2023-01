Dead Space, dice il regista John Carpenter, è una realtà

John Carpenter non è solo uno dei registi di film horror più leggendari della storia, ma anche A.J Grande appassionato del mondo dei videogiochi. Nell’ottobre dello scorso anno, direttore commento in un’intervista che sarebbe interessato a portare in AC spazio morto, anche se all’epoca disse semplicemente che era un desiderio che aveva, non una realtà. Tuttavia, in una recente intervista varietà Carpenter potrebbe essersi perso questo film spazio morto È un dato di fatto, anche se purtroppo Non avrà alcun tipo di coinvolgimento nel progetto.

“Non riesco a credere a quanto sia diventato popolare”, ha detto Carpenter quando gli è stato chiesto del suo potenziale ruolo in un film di successo. spazio morto. “Sono un grande fan dei videogiochi, quindi li ho giocati tutti. Stavo guardando le nuove fotocamere digitali, i RED, e mi è venuto in mente di dire che mi piacerebbe realizzare un videogioco”. spazio morto. E tutti mi dicevano: “Quando lo farai?” ha aggiunto il regista.

“Non lo farò. Penso che avessero già coinvolto un altro manager. E non mi hanno chiesto di farlo. Finché qualcuno non me lo chiederà, non lo farò”, ha confermato, senza fornire dettagli sul regista incaricato del progetto o sulla casa di produzione che vuole realizzarlo.

Ricordati che Remake di Spazio mortouna rivisitazione del primo videogioco della saga, uscirà per PS5, Xbox Series X/S e PC in seguito 27 gennaioessendo l’occasione perfetta per percorrere per la prima volta i terrificanti e claustrofobici corridoi della USG Ishimura e riscoprire l’avventura in un lato come mai prima d’ora.