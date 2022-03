Deadpool 3 rimane nelle mani del regista di The Adam Project e riporta gli autori delle prime due puntate

Shawn Levy È il regista che la Disney ha scelto per lavorare con lui Deadpool 3Ritorno previsto da Ryan Reynolds Come un super eroe ad alta voce. Hanno finito per trasformarli nel duo alla moda di Hollywood, dalla scorsa estate hanno presentato in anteprima il bellissimo “Acquisto gratuito” E l’11 marzo è arrivato su Netflix Il progetto di AdamoIl loro secondo lungometraggio insieme.

Aggiornare: Re Reynolds ha confermato la firma di Levi Attraverso il suo account twitter.

Lo stesso Reynolds ha confermato durante la campagna promozionale di “The Adam Project” che sarebbe stato fantastico collaborare di nuovo con Levy in Deadpool 3. Ci sono volute solo poche ore per Il giornalista di Hollywood Ho detto che il regista è in trattativa per affrontare quello che sarà Il primo film per adulti nel Marvel Cinematic Universe.

L’elezione di Levy ci porta a ricordare alcune delle recenti dichiarazioni del regista in cui ha evidenziato che i suoi piani futuri includono fare tutto il necessario per unire Reynolds e Hugh Jackman in un film. Ed è difficile ora non pensare alla possibilità che l’attore australiano torni nel ruolo di Wolverine, anche se non credo lo intendesse…

E’ l’uscita corretta?

Ti ricordo che “Deadpool 3” è stato scritto da Wendy Molino E il Lizzie Molyneux LoughlinNoto per essere in TV “Hamburger Bob”, che è la scelta più curiosa. E sembra che la Marvel non dovrebbe essere completamente soddisfatta di loro, perché è noto che lo sono Corsa di Rett E il Paolo Wernickgli autori delle prime due puntate – da “Lista morta” da solo mentre Deadpool 2 In collaborazione con i Reynolds, furono nuovamente reclutati.

Il possibile arrivo di Levi significa che saremo molto più vicini a vederla, ma Non sono sicuro che sia la scelta migliore da suggerire da queste proprietàDa allora fino ad oggi ha sempre optato per un approccio più orientato alla famiglia con titoli come “Notte al Museo” o “Acciaio puro”.