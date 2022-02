debuttanti Báez, Delbonis y Coria

El ATP 250 de Córdoba sigue este martes con mucha presencia de tenistas argentinos, il tuo debuttante Federico Coria, Tomás Etcheverry, Federico Delbonis, Sebastián Báez e Francisco Cerúndolo. La jornada se podrá ver por ESPN en Star+ a partire dalle 10:00 (ora in Argentina).

En la cancha central, el primer cotejo del dia será entre el argentino Etcheverry (128 della classifica) e il cileno Nicolás Jarry (149°). El historial entre ambos lo domina el jugador oriondo de La Plata por 1 a 0, ya que se impuso en el Challenger de Campinas 2021.

Por otro lado, en la cancha uno, se mediran el danés Holger Rune (97°) e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (76°), quienes aún no se han enfrentado a nivel profesional.

Con riguardo a un altro de los encuentros en la cancha central, el argentino Federico Coria (64°) chocará con il connazionale Juan Pablo Fikovich (230°), que superó la qualy del torneo venendo al serbio Nikola Milojevic. Lo storico entre ambos es dominado por el santafesino por 9 a 1, aunque todos los partidos fueron a nivel Challenger y Future.

come tardi, el azuleño Federico Delbonis (41°) se medirá por primera vez en su carrera ante el español Carlos Taberner (105°).

L’azione seguirá con el cotejo entre el bonaerense Sebastián Báez (77°), que ha disputato un buen Australian Open, y el Experimentado tenista spagnolo Fernando Verdasco (200°), quienes aún no se han cruzado a nivel ATP.

En cuanto a altri cotejos de la jornada, en la cancha 1, el finalista de la edición del año pasado del Córdoba Open, el spagnolo Albert Ramos Viñolas (44°), jugará ante el eslovaco Andrej Martin (115°). Este duelo en suelo cordobés será el primero entre ambos de manera professionale.

Tras el mencionado partido, seguirá el choque sudamericano entre el boliviano Hugo Dellien (109°) y el colombiano Daniel Galán (127°), que ingresó al cuadro principal como lucky loser. En cuanto al historial, es dominado por el oriondo de Bucaramanga por 2 a 1.

Por ultimo, el argentino Francisco Cerúndolo (111°), que recibió un jolly para jugar el torneo, chocará ante el chileno Alejandro Tabilo (144°), quien viene proveniente dalla classificazione. L’elenco degli incontri tra gli ambos es dominado por el finalista dell’Argentina Open 2021 por 2 a 0.

