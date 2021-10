Decentraland e Shiba Inu guidano la settimana mentre il mercato vede un pullback

Dal 25 al 31 ottobre 2021 il mercato continua a salire e scendere. La maggior parte delle criptovalute ha un trend inferiore e alcune criptovalute in aumento registrano aumenti di oltre il 160%, secondo le statistiche di Live Coin Watch.

Diretto il vertice settimanale Decentralandia (MANA), il suo prezzo è stato aumentato annunciando il metaverso di Facebook; e Shiba Inu (pecora)Questa settimana ha toccato il massimo storico.

seguono Gnosi (GNO), che sta lanciando un nuovo exchange decentralizzato; e Dogecoin (DOGE), che è stato nuovamente stimolato da un tweet di Elon Musk. L’elenco delle criptovalute più prezioso si chiude con Mais, che ha lanciato la versione beta dei suoi smart contract.

Anche il prezzo di Bitcoin (BTC) sta mostrando alti e bassi questa settimana e registra più correzioni. Nel momento in cui scriviamo questa newsletter, la criptovaluta ha perso lo 0,03% del suo valore, rimanendo all’incirca allo stesso prezzo di domenica scorsa. Questo, dopo aver segnato Nuovo massimo storico (ATH) la settimana scorsa. Questo prezzo può essere consultato su calcolatrice CryptoNoticias.

Come menzionato da questo media, per l’analista Willy Woo, il valore di Bitcoin Era sopravvalutato E sebbene la domanda sia aumentata nelle ultime due settimane, si ritiene che non sia stata sufficiente a giustificare il prezzo di circa $ 65.000.

Conferma che il valore della criptovaluta a causa della domanda insufficiente Può mantenere l’instabilità con tendenza al ribasso.

D’altra parte, Ether (ETH), la criptovaluta per Ethereum, ha guadagnato oltre il 4% del suo valore in sette giorni, scambiando tra $ 3.941 e $ 4.400 il 29 ottobre. Con questo aumento, ETH Rappresenta un nuovo massimo di sempree il secondo in otto giorni.

27 ottobre attivato Il primo aggiornamento della rete Ethereum 2.0, chiamato Altair. Queste sono le prime 64 parti che andranno a costruire la nuova blockchain. Come ha spiegato questo broker, questo Sviluppo Include diverse modifiche, comprese quelle relative alla contabilità degli incentivi e ai parametri punitivi per i revisori dei conti di rete.

Altre criptovalute correlate per capitalizzazione di mercato Hanno alti e bassi. Cardano (ADA) ha perso l’8% del suo valore; Mentre XRP è in aumento dell’1,7%; Litecoin (LTC) ha guadagnato l’1%; e polkadot (DOT) sono stati stimati a più dello 0,11%. D’altra parte, Dogecoin (DOGE) è salito di oltre il 12% posizionandosi in cima alla lista dei più apprezzati della settimana.

Il cambio di nome di Facebook aumenta ATH in Decentraland

Il prezzo del mana, il token del metaverse di Decentraland, ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) il 28 ottobre, quando è stato scambiato a oltre $ 1,4 e ha triplicato di valore nei giorni successivi.

La crescita di MANA – e altri token i cui progetti propongono la creazione di metaversi – Associato a cambia nome facebook e mortoUn annuncio del CEO dell’azienda, Mark Zuckerberg. Questo perché la crescita della criptovaluta è stata evidente poco dopo la diffusione della notizia.

Come riportato da CriptoNoticias, Facebook si concentrerà ora sulla creazione del Metaverse. Sarà uno spazio virtuale 3D, dove 2,5 miliardi di utenti del social network potranno svolgere migliaia di attività digitali con altre persone.

In mezzo a questi sviluppi, valore di mana È aumentato di oltre il 340% in una settimana. Il rally è stato impressionante dal 28 ottobre, con un picco di $ 4,22 il 30 (nuovo token ATH).

Altri token associati al metaverse che sono aumentati di prezzo sono: SAND, da Sandbox, che è aumentato del 175%; e Enjin Coin (ENJ), che ha registrato un aumento del 71%. Lo stesso è successo con i token adiacenti al metaverso, come AXS di Axie Infinity e Flow, una blockchain progettata per NFT.

La capitalizzazione di mercato di MANA è di 6.156 milioni di dollari e il volume degli scambi giornalieri è di 13.172 milioni di dollari.

Il nuovo prezzo ATH per MANA è $ 4,22, raggiunto il 30 ottobre. Fonte: orologio moneta dal vivo.

Shiba Inu ha raggiunto tre massimi storici in un mese

Il meme di criptovaluta Shiba Inu ha raggiunto un terzo ATH, dopo aver superato $ 0,000089 il 27 ottobre. È il massimo storico registrato da una criptovaluta in un mese.

Come riportato in questo mezzo, la cattiva crescita della criptovaluta Classificato tra i primi 10 asset crittografici Con il più alto valore di mercato In pochi giorni ha superato anche dogecoin, un’altra criptovaluta basata sull’immagine di un cane shiba inu.

Uno dei motivi del progresso di SHIB, la campagna portata avanti da un gruppo di fan tramite Change.org, affinché La piattaforma di investimento Robinhood include Shiba Inu Nell’elenco delle risorse crittografiche.

Inoltre, questa settimana ho anche imparato che ora È acquistabile Grazie a SHIB facilmente con BTC e altre valute Per recentemente stabilito in EvonaxÈ un nuovo scambio di criptovaluta in cui avviene lo scambio di risorse istantanee.

Il Il prezzo del token è in costante aumento dal 26 ottobre. Il rally è stato impressionante nei due giorni successivi, anche se dopo aver raggiunto questo terzo ATH si sono osservate diverse correzioni, con un trend ribassista nelle ultime ore. Media settimanale stimata in più dell’82%.

Al momento della stampa, SHIB ha una capitalizzazione di mercato di $ 39,259 milioni e un volume di scambi giornaliero di $ 10,182 milioni.

Il prezzo di SHIB ha raggiunto un massimo di $ 0,000089 il 27 ottobre, in un forte rally di due giorni. Fonte: Fonte: Live Coin Watch.

L’equalizzatore si integra con Gnosis e lancia un nuovo DEX

Si sono registrati due dei più importanti protocolli della rete Ethereum, Balancer e Gnosis Lancio di un nuovo exchange decentralizzato (DEX).

L’annuncio è stato dato dal responsabile della crescita di Balancer Labs, Jeremy Musigye, nell’ambito dell’evento internazionale LisCon che si è svolto dal 20 al 21 ottobre in Portogallo con la partecipazione di aziende associate all’ecosistema Ethereum.

NUOVO DEX Si chiama Balancer Gnosis Protocol (BGP) Combina l’architettura Vault di Balancer V2 e il meccanismo di ricerca dei prezzi del protocollo Gnosis. Come mostrato in Post sul blog A partire dal 25 ottobre, l’obiettivo di questo servizio è fornire agli utenti esperienze migliori, tra cui liquidità on-chain, protezione MEV (Mining Extractable Value), costi del gas migliori e prezzi migliori.

“Collaborare con Balancer è una scelta naturale, poiché l’integrazione nativa dell’architettura di Balancer ci consente di ottenere prezzi migliori per gli utenti finali e fornire un’esperienza utente senza soluzione di continuità su entrambe le piattaforme”, ha affermato Martin Kopelman, CEO e co-fondatore di Gnosis. .

Poco dopo la pubblicazione delle informazioni, il valore della criptovaluta Gnosis ha iniziato a salire costantemente dal 25 ottobre, passando da $ 384 a $ 468 il 30 ottobre. In media GNO È aumentato di oltre il 25% in una settimana.

La capitalizzazione di mercato è di 669 milioni di dollari USA e il volume degli scambi giornalieri è di 3 milioni di dollari USA.

Il prezzo di GNO ha raggiunto il suo massimo il 30 ottobre, raggiungendo $ 468. Fonte: orologio moneta dal vivo.

Elon Musk promuove nuovamente Dogecoin con un tweet

Come spesso accade con il meme sulla criptovaluta, l’interesse dei trader nei mercati dei dogecoin ha iniziato a crescere poco dopo che Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha pubblicato un nuovo tweet il 28 ottobre.

In ufficio, mascherina Rispondi a un commento Billy Marcus (noto su Twitter come Shibetoshi Nakamoto), consigliere del consiglio di amministrazione della Fondazione Dogecoin, ha espresso il suo sostegno a DOGE. Il tweet ha innescato un picco nel valore della criptovaluta, che è passato in poche ore da $ 0,234 a un massimo di $ 0,332.

Tuttavia, il vantaggio di DOGE è stato ora superato dal suo principale concorrente: Shiba Inu, che È posizionato sopra il Dogecoin nell’ordine per capitalizzazione di mercato.

A questo proposito, Su Chu, co-fondatore, CEO e chief information officer della società di gestione di fondi Three Arrows Capital, Vedi il fatturato dei guadagni Tra entrambe le criptovalute tenendo presente che il rialzo del valore di DOGE si è verificato in un momento in cui SHIB ha subito una correzione.

nel mezzo, Dogecoin È aumentato di circa il 12% in sette giorni. Al momento della scrittura, la capitalizzazione di mercato è di $ 35292 milioni e il volume degli scambi giornalieri è di $ 2,891 milioni.

Il prezzo di DOGE è aumentato di quasi il 50% il 28 ottobre. Fonte: orologio moneta dal vivo.

IOTA lancia contratti intelligenti in beta

squadra IOTA È stato attivato questa settimana Versione beta della nuova soluzione di smart contract dalla rete. Come spiegato in un post sul blog, con questo lancio, il protocollo Internet of Things (IoT) è passato al Web3, insieme a un nuovo strumento applicativo decentralizzato (dApps).

Aggiungono che con questa versione è possibile interagire con i contratti intelligenti IOTA Con la macchina virtuale Ethereum (EVM) ed eventuali smart contract scritti in Solidity. Questo, limitano, offre alla piattaforma funzionalità aggiuntive per poter operare nei mercati NFT, Decentralized Finance (DeFi) e Decentralized Exchange (DEX).

Pertanto, ad esempio, “Il mercato NFT basato su Tangle di IOTA consentirà di coniare NFT senza commissioni di transazione. Nella parte posteriore della mania NFT, IOTA competerà con offerte su catene come Solana ed Ethereum. “

In questo contesto, in questi sette giorni c’è stato un progresso significativo nel valore del token MIOTA, con un aumento continuo tra il 25 e il 27 ottobre. La criptovaluta si ritira nei giorni successivi per tornare sui massimi del 30, toccando un picco di 1,44 dollari il 31 ottobre. Il crescita media Era più del 9%.

La capitalizzazione di mercato di MIOTA è stimata a 3.948 milioni di dollari e il volume degli scambi giornalieri è di 146 milioni di dollari.