Decentraland: questo è il suo valore di mercato al 7 gennaio

Nel metaverso di Decentraland, gli utenti possono utilizzare la criptovaluta per acquisire appezzamenti di terreno virtuali o creare contenuti (come i lavori NFT) e venderli. (informazione)

Le valute virtuali sono in forte espansione È diventata una risorsa digitale rilevante oggi al punto che Alcune aziende e governi ne hanno incoraggiato l’uso Sebbene non vi sia alcuna regolamentazione o garanzia. Tra le innumerevoli criptovalute emerse, alcune si distinguono com.decentralland.

Potresti essere interessato a: Questo è il prezzo della criptovaluta decentralizzata il 5 gennaio

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale 3D alimentata da Ethereumuna delle criptovalute più popolari sul mercato, dove gli utenti sono i proprietari anziché l'azienda.

Potresti essere interessato a: Decentraland: questo è il prezzo della criptovaluta il 4 gennaio

Preventivo di decentralizzazione per Questo giorno alle 10:00 (UTC) costa $ 0,451063Cioè, la criptovaluta ha riportato un cambiamento 1,42% l'ultimo giorno.

Ha invece registrato una variazione del -0,63% rispetto al suo valore di un'ora fa. Quanto a lui popolaritàSi trova alla posizione numero 74.

Potresti essere interessato a: Criptovalute: quanto vale la decentralizzazione il 3 gennaio?

La criptovaluta è un mezzo digitale L'exchange è fisicamente inesistente e utilizza la crittografia crittografica per garantire l'integrità delle sue transazioni, pur mantenendo il controllo sulla creazione delle sue nuove unità.

Rappresentazioni fisiche di varie valute digitali (Reuters/Banco Santander)

Bitcoin è stato il primo a raggiungere il mercato ed è stato seguito da altre valute anch'esse di grande importanza, ad es litecoin, ethereum, IOTA, tether, Cash, Ripple, Decentraland e persino alcuni nati da meme come dogecoin.

Le criptovalute hanno diverse caratteristiche che le rendono uniche: non sono regolamentate da alcuna istituzione; Non sono necessarie terze parti nelle transazioni; E Usa sempre la blockchain Per impedire la creazione illegale di nuove criptovalute o la modifica di transazioni già effettuate.

Tuttavia, poiché non esistono organismi di regolamentazione come una banca centrale o entità simili, essi sono chiaramente identificati come Inaffidabilità, volatilità, promozione della frode, mancanza di un quadro giuridico che supporti gli utenti e consenso allo svolgimento di attività illegali, tra gli altri.

Anche se può essere un paradosso, le criptovalute garantiscono allo stesso tempo sicurezza ai minatori riguardo alla rete in cui si trovano (la rete) che include la gestione del codice; Violare questa sicurezza è possibile, ma non è facile da realizzare, poiché chiunque ci provi deve avere una potenza di calcolo maggiore persino di Google stessa.

Puoi ottenerli e scambiarli Attraverso portali specializzati. Il suo valore varia in base all’offerta, alla domanda e all’impegno degli utenti, quindi può cambiare più velocemente del denaro tradizionale, ma più le persone si preoccupano e desiderano acquistare una particolare valuta, più alto è il suo valore.

Un bancomat Bitcoin esposto a San Salvador, El Salvador, il 24 giugno 2021. (Reuters/Jose Cabezas)

Tuttavia, chi investe in questo tipo di asset digitali dovrebbe avere ben chiaro che si tratta di questo modello Ciò comporta rischi elevati per il capitaleEbbene, proprio come può avere un'impennata, può anche bloccarsi inaspettatamente e spazzare via i risparmi degli utenti.

Per memorizzarlo, gli utenti devono disporre di un file Portafoglio digitale o portafoglioSi tratta, infatti, di un programma attraverso il quale è possibile salvare, inviare e trattare le criptovalute. In questo tipo di portafoglio, infatti, vengono archiviate solo le chiavi che indicano la proprietà e il diritto di una persona su una particolare criptovaluta, quindi sono questi token che effettivamente devono essere protetti.

Continuare a leggere:

Più notizie

Prezzi di altre criptovalute

Mercato azionario nel mondo