Decifrare le differenze tra organismi geneticamente modificati e organismi geneticamente modificati

Per diversi decenni, la questione non è stata priva di polemiche Organismi geneticamente modificatiSono anche chiamati organismi geneticamente modificati (OGM). Di solito si capisce che questi sono quelli che sono stati sviluppati in laboratorio, dall’ingegneria genetica.

ma infatti , I termini “geneticamente modificato” e “modificazione genetica” hanno alcune sfumature che li rendono diversi.

Definire i termini

Da un punto di vista tecnico, Gli OGM sono quelli il cui materiale genetico è stato alterato artificialmente. per mano umana. Qualsiasi organismo il cui genoma differisce dall’organismo selvatico da cui proviene e soddisfa la condizione che queste differenze genetiche siano il prodotto dell’intervento umano, è considerato un OGM.

Dall’altro lato, Un organismo transgenico è un organismo che possiede geni appartenenti ad altre specie diverse.. Ad esempio, il golden rice è un tipo di riso geneticamente modificato che ha introdotto un gene proveniente da un batterio in grado di sintetizzare i precursori del carotene, attraverso l’ingegneria genetica, che rende i chicchi di riso una ricca fonte di vitamina A, risultato molto utile nelle aree che hanno valori nutrizionali carenze di questa vitamina, perché gli alimenti ricchi in essa non sono disponibili, ma dove il riso è un alimento base.

In questa fase, Il rapporto tra OGM e OGM sembra quasi insolubile. Dopotutto, se introduciamo artificialmente un gene di un’altra specie in un organismo, ne modifichiamo il genoma. Ma le cose non sono sempre così semplici.

L’ingegneria genetica è la fonte di molti OGM, ma non di tutti – janiecbros/iStock

Non tutti gli OGM sono OGM

Esistono molti modi per modificare geneticamente gli organismi e il processo di allevamento è un altro. Un altro metodo, che offre ogni volta un potenziale maggiore, è Modifica genetica. Questa tecnica utilizza sistemi di batteri chiamati CRISPRin grado di modificare frammenti di genoma in vivo, tagliando, copiando o alterando il genoma delle cellule dell’organismo di interesse, in tempo reale.

Con la tecnologia CRISPR, nessun gene appartenente ad un’altra specie è stato integrato, quindi l’organismo risultante non è geneticamente modificato. Comunque lo sarà organismo geneticamente modificato.

Un altro modo per alterare il genoma di una specie è bombardare i semi con radiazioni ionizzanti mutazioni nei loro geni. Quando questi semi germinano, alcuni di essi possono acquisire alcune caratteristiche desiderabili e saranno selezionati. Le mutazioni possono anche essere indotte trattando i semi con alcuni prodotti chimici.

Queste tecnologie, che sono state applicate dagli anni ’50 del secolo scorso, sono chiamate mutazioni indotteE, sebbene i risultati siano più casuali – geni transgenici o modifiche genetiche specificamente mirate – possono essere rapidamente applicati a un gran numero di semi in breve tempo.

Ma ci sono forme più vecchie di modificazione genetica artificiale che non comportano la morfogenesi: selezione artificiale Onda ibridazione Queste sono le tecniche che l’umanità ha utilizzato fin dalla nascita dell’agricoltura, diecimila anni fa, e con gli animali anche prima.

Sebbene possa sembrare non correlato, sono queste tecnologie che lo hanno reso possibile oggi cani, pecore o mais Molto diversi dalle specie selvatiche da cui discendono: lupi, mufloni o teocent. In casi estremi, come il grano moderno, si tratta di forme ibride che non esistono in natura. Nonostante un approccio molto primitivo e ignorando i principi della genetica, la verità è Gli esseri umani hanno modificato i geni per migliaia di anni di piante e animali a loro affidati.

Attualmente, quasi tutto ciò che mangiamo – ad eccezione dei frutti selvatici e dei funghi raccolti nei campi, della caccia e in parte della pesca – è geneticamente modificato dalle mani dell’uomo.

L’agricoltura, diecimila anni fa, era una forma di modificazione genetica – JackF/iStockIakov Filimonov (Jakov)

Sono tutti OGM?

In linea di principio, se definiamo “OGM” quell’organismo nel quale sono stati introdotti artificialmente, attraverso l’ingegneria genetica, uno o più geni di un’altra specie, allora tutti gli OGM saranno OGM. Ma, Nemmeno gli esseri umani hanno l’esclusività in questo processo..

Esistono infatti alcuni virus che hanno la capacità di trasferire geni o parti di geni da un organismo all’altro, che possono essere di diverso tipo. Alcuni batteri hanno anche la capacità di trasferire geni ad altri organismi. Se questi geni importati si insediano naturalmente nel genoma dell’organismo ricevente e vengono trasmessi alla loro progenie, avremo organismi che, senza intervento umano, hanno acquisito geni da altre specie. Saranno organismi geneticamente modificati di origine naturale. OGM che non sarà OGM.

Patate dolci, naturalmente transgeniche – AtlasStudio/iStock

Potrebbe sembrare che stiamo parlando di casi ipotetici, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. Fino al 5% di tutte le piante coltivate e un gran numero di specie selvatiche hanno geni che appartengono batteri sessuali Agrobatterio, che è stato ottenuto naturalmente, senza intervento umano. Il primo caso descritto di questo strano fenomeno è patata dolceOggi però sappiamo che molte altre piante condividono questa condizione. Banane, arachidi, mirtilli rossi, ciliegie, luppolo e persino il tè sono organismi la cui composizione è naturale e non deriva da modificazioni genetiche; Nelle piante selvatiche si può dire che sono specie geneticamente modificate, non OGM.

Infatti, se guardiamo indietro nel tempo, vedremo che in tutta la storia dell’evoluzione, questo Trasferimento genico orizzontale tra alcune specie e altre in più occasioni. È ragionevole presumere che la maggior parte, se non tutti, i lignaggi nel corso della storia della vita abbiano ricevuto geni appartenenti ad altre specie.

Siamo dunque tutti organismi geneticamente modificati? probabilmente.

