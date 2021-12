Defense Complete può essere scaricato gratuitamente in GOG per alcuni giorni

GOG Digital Store continua a diffondere la gioia con la sua promozione natalizia e ancora una volta ne abbiamo la possibilità Liberazione Nuovo videogioco per il gruppo. Questa volta è stata scelta X-Morph: Complete Defense EditionSi tratta, come suggerisce il nome, di un’edizione speciale che include una serie di pacchetti e la colonna sonora del gioco.

Per recuperarlo, devi accedere Homepage E clicca sul banner che quasi vedrai all’inizio. In quel momento riceverai immediatamente il messaggio e contestualmente accetterai di iscriverti alla catena di email GOG per ricevere le promozioni. Certo, hai tempo per questo Fino alle 15:00 del 29 dicembre.

In questo titolo, i giocatori assumono il ruolo di una specie aliena che ha invaso la Terra per raccogliere le sue risorse e rimodellare la superficie. Tuttavia, eserciti di umani cercheranno di impedirci di fare strada, quindi sarà necessario progettare passaggi labirintici che li uccideranno. gioca a forma di difesa della torre.

L’obiettivo sarà Proteggere i collezionisti X-Morph dalla manodoperaAnche se non ci saranno limiti di tempo durante la fase di pianificazione per creare la strategia perfetta posizionando le torri ovunque in ambienti completamente distruttibili.