Definizione immediata negli Stati Uniti: chiederanno che tutte le persone siano vaccinate contro Govt-19

Un uomo viene vaccinato a Seattle (Foto: REUTERS)

Governo del Presidente Joe Biden negli Stati Uniti Creare un piano Tutti i visitatori stranieri negli Stati Uniti devono essere completamente vaccinati contro Govt-19, Come parte del sollevamento finale Restrizioni di viaggioUn funzionario della Casa Bianca ha detto all’agenzia mercoledì. Reuters.

La Casa Bianca non è pronta Le restrizioni di viaggio dovrebbero essere rimosse immediatamente A causa dell’aumento dei casi di COVID-19, ha affermato il funzionario. Il governo Biden ha gruppi di lavoro intergovernativi “Dev’essere pronto un nuovo sistema per quando si potranno riaprire i viaggi”L’ufficiale ha detto.

“Un approccio graduale nel tempo, con Eccezioni limitate, Gli stranieri si recano negli Stati Uniti (Di tutti i paesi) Dovrebbero essere Completamente vaccinatoHa aggiunto.

Un uomo va in un centro di vaccinazione al Los Angeles Dodgers Stadium (Foto: USA Today)

Lo scorso mese, Reuters Segnalato come la Casa Bianca I visitatori stranieri dovrebbero essere vaccinati come parte della discussione sull’allentamento delle restrizioni di viaggio.

Il funzionario ha aggiunto:I gruppi di lavoro sviluppano una politica e un processo di pianificazione per essere pronti quando arriva il momento giusto per passare a questa nuova organizzazione”.

La Casa Bianca ha negoziato Compagnie aeree E altri su come attuare una politica che richieda la vaccinazione dei visitatori stranieri. Il governo deve rispondere ad altre domande, tra cui Accetta qualsiasi prova di vaccinazione e se gli Stati Uniti accettano i vaccini utilizzati da alcuni paesi, ma non è ancora stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione statunitensi.

Poster con brand e fasce d’età al Vaccination Center in California (Foto: Reuters)

Pochi giorni fa, l’amministrazione Biden ha confermato che manterrà le restrizioni attualmente in vigore per i viaggi internazionali di breve durata Nonostante la pressione dell’Unione Europea (UE), i casi di variazione delta sono in aumento in tutto il paese e nel mondo.

“Manterremo le restrizioni esistenti”, ha detto lunedì ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Jen Zhaki. “La variante delta altamente contagiosa si sta diffondendo qui e all’esteroHa dichiarato che è probabile che la tendenza all’aumento dei casi continuiNelle prossime settimaneInoltre, ha ribadito che colpisce principalmente le persone Non vaccinato.

Nella sua ultima consultazione, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno raccomandato di evitare i viaggi Spagna sì Portogallo, Due destinazioni popolari per i turisti americani a causa dell’aumento dei casi di COVID-19.

Gli Stati Uniti hanno emesso la stessa raccomandazione Cipro Una settimana dopo i viaggi Gran Bretagna, Allora la migliore destinazione internazionale per gli americani Messico sì Canada Nel 2019.

Quando gli è stato chiesto come avrebbero aiutato le restrizioni di viaggio, Zaki ha detto che la “variante dominante negli Stati Uniti” era il delta, quindi non ci credeva. “Avere più persone con diversità delta è il passo giusto”.

Gli Stati Uniti hanno vietato i viaggi dall’Unione Europea, dalla Gran Bretagna, dalla Cina e dall’Iran per più di un anno a causa dell’epidemia., Poi ha aggiunto, compresi altri paesi Brasile e India.

A giugno, il L’Unione Europea è aperta ai viaggiatori dagli Stati Uniti, Di solito richiedono la certificazione di vaccinazione o test negativi per il virus, sotto la pressione dei paesi orientati ai viaggi Grecia, Spagna e Italia, Un altro problema è la paura dell’anno.

Fa eccezioni generali, anche negli Stati Uniti Studenti, accademici, Giornalisti sì CommerciantiMa i leader europei si sono lamentati del fatto che le regole sono imbarazzanti per la gente comune e dannose per l’Oceano Atlantico.

(Con informazioni Reuters)

Continua a leggere: