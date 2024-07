Definizioni dei calci di rigore giocati dalla nazionale colombiana

Dopo la vittoria sull’Uruguay Nazionale della Colombia Verrà misurato a Argentina Nel gran finale Coppa America 2024 Questa domenica a Miami. I Tricolori dovranno forzare il ritiro di Daniel Muñoz a causa dell’espulsione, mentre è in dubbio l’intervento di Richard Reus, che potrebbe in qualche modo rendere difficile l’affrontare la gara di Nestor Lorenzo e dei suoi.

La finale non sarà affatto facile, tanto meno se davanti ci sarà l’Argentina, ma non una squadra argentina qualunque, l’Albiceleste reduce dall’essere campione in carica d’America e, come se non bastasse, del mondo. A ESPN esaminiamo i possibili scenari che potrebbero presentarsi per la Colombia e in questo caso Pensando a come sarebbe un pareggio, ricordiamo le occasioni in cui il tricolore decise una tappa nella definizione su calcio di rigore.

La Colombia sa già cosa vuol dire affrontare l’Argentina ai rigori, e le tre volte in cui ha dovuto risolvere i pareggi in questo modo sono state nelle partite di Copa America.

Quarti di finale della Coppa America 1993

Nei quarti di finale hanno affrontato l’Uruguay, e nei tempi regolamentari hanno finito con un pareggio per 1-1 e ai rigori la Colombia ha vinto 5-4 dopo i tiri di Faustino Asprilla, Alexis Mendoza, Carlos “El Pepe” Valderrama, Wilson Pérez e Adolfo “The Train “Valenza.

Semifinale di Coppa America 1993

Dopo aver sconfitto Charros, la Colombia ha affrontato l’Argentina in semifinale, e la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, e ai calci di rigore, gli argentini hanno vinto. Il punteggio è 6-5, con l’Albiceleste in gol con Gorosito, Batistuta, Simeone Rodríguez, Acosta e Borelli. Dalla parte colombiana, Freddy Rincon, Faustino Asprilla, Alexis Mendoza, Wilson Pérez e Valderrama si sono convertiti, ma Victor Aristizábal ha commesso un errore ed è arrivata la squalifica.

Quarti di finale della Coppa America 1995

La Colombia dovette affrontare il Paraguay e pareggia 1-1, poi decide il risultato ai rigori. La Tricolor vinse 5-4 dopo le vittorie di Freddy Rincon, Alexis Mendoza, Never Arboleda, Wilmer Cabrera e Faustino Asprilla, quel giorno René Higuita Gamarra salvò e la classifica fu raggiunta.

Quarti di finale della Coppa d’Oro 2000

In questo torneo CONCACAF, la Colombia ha affrontato gli Stati Uniti e alla fine la partita si è conclusa con un pareggio per 2-2, poi è arrivata una serie di rigori ravvicinati in cui la Colombia è avanzata di poco 2-1. Gonzalo Martinez e Andrés Mosquera si sono convertiti.

Quarti di finale della Coppa America 2015

Si sono incontrati di nuovo contro l’Argentina, pareggiando 0-0 nei tempi regolamentari, poi un altro gol ravvicinato è arrivato su calcio di rigore. L’Argentina vince ancora, questa volta 5-4, con gli argentini che vincono Messi, Garay, Banega, Lavezzi e Tevez, ma sbagliano anche Biglia e Rojo. James Rodriguez, Falcao Garcia, Juan Guillermo Cuadrado e Edwin Cardona hanno segnato per i colombiani, ma Luis Muriel, Camilo Zuniga e Jason Murillo non sono riusciti a segnare.

Quarti di finale della Coppa America 2016

In quell’occasione fu contro il Perù dopo un pareggio senza reti, e la Colombia vinse 4-2 nelle qualificazioni dopo le vittorie di James Rodriguez, Juan Guillermo Cuadrado, Dairo Moreno e Sebastian Pérez.

Ottavi di finale del Mondiale 2018

Forse la cosa più dolorosa per la Colombia di recente è stato il doloroso pareggio per 1-1 contro l’Inghilterra, e nell’ultimo turno gli inglesi hanno vinto con i gol di Kane, Rashford, Trippier e Dier. Quel pomeriggio, il tiro di Henderson viene respinto da David Ospina, ma non basta dopo gli errori di Mateus Uribe e Carlos Bacca. Nella squadra guidata da Pekerman, Falcao García, Juan Cuadrado e Luis Muriel sono stati mandati in panchina.

Quarti di finale della Coppa America 2019

Contro il Cile, i colombiani furono eliminati, la partita finì con un pareggio senza reti e poi i cileni vinsero ai rigori 5-4. Hanno segnato Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Eric Pulgar, Charles Aranguiz e Alexis Sanchez. Per la Colombia sono stati mandati in fondo James, Cardona, Cuadrado e Mina, ma l’eliminazione è arrivata dopo la sentenza di Tisilo.

Quarti di finale di Coppa America 2021

Quel giorno, la Colombia pareggiava 0-0 contro l’Uruguay e su calcio di rigore i colombiani vincevano 4-2 su tiro di Duvan Zapata, Davinson Sanchez, Yerry Mina e Miguel Ángel Borja. Il numero sarà David Ospina che fermerà i tiri di Jimenez e Viña.

Semifinale Copa América 2021

Era contro l’Argentina, che cercava di qualificarsi per la finale, nei tempi regolamentari pareggia 0-0 e poi ai calci di rigore la squadra spagnola avanza, il punteggio è 3-2 dopo i tiri trasformati di Lionel Messi, Leandro Paredes e Lautaro Martinez. Gli argentini sbagliano l’attacco di De Paul, ma dai colombiani falliscono anche Sanchez, Mina e Cardona, con i soli Cuadrado e Borja a segnare.