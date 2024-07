Déjà vu: Djokovic cita Alcaraz nella finale di Wimbledon | Giro dell’ATP

Wimbledon

Guarda: Djokovic chiama l’Alcaraz nella finale di Wimbledon

Il serbo è caduto contro lo spagnolo nella partita di campionato del 2023

12 luglio 2024

Immagini Getty 2024 Novak Djokovic è il numero 2 nella classifica PIF ATP.

Questa tappa di Wimbledon 2024 si è conclusa allo stesso modo di quella del 2023: Carlos Alcaraz ha sconfitto Daniil Medvedev in semifinale, e Novak Djokovic ha sconfitto un italiano nell’altra, dando vita a un nuovo confronto tra lo spagnolo e il serbo nel meta la domenica. La finale di questo evento non si ripeteva dal 2015, quando lo stesso Djokovic confermò la sua vittoria un anno fa su Roger Federer.

Sapendo già che Alcaraz aveva vinto la prima partita della giornata, Djokovic ha fatto lo stesso, battendo Lorenzo Musetti in due set 6-4, 7-6 (2), 6-4, raggiungendo la sua decima finale del torneo, e la sesta di fila per eguagliare il numero Il record è stabilito dallo svedese Björn Borg, che si qualificò per la finale tra il 1976 e il 1981.

Il 37enne serbo è un’altra classifica lontana dal record stabilito da Federer, presente nella partita di campionato a Wimbledon tra il 2003 e il 2009. 2020 a causa del Covid-19), cercherà ora il suo ottavo titolo nel torneo, che eguaglierà il record di tutti i tempi ancora detenuto da Federer.

Naturalmente non è stato facile per loro avanzare contro un concorrente che generalmente rendeva le cose difficili. Oltre a batterlo a Monte Carlo 2023 rimontando dallo 0-1 in due set, Musetti ha superato 2-0 in due set contro Djokovic al Roland Garros 2021 e ha condotto 2-1 al Roland Garros 2024. Il primo duello tra anche i due non sono mancati di drammaticità sull’erba.

Nole, che aveva davanti a sé la sua prima apparizione in semifinale del Grande Slam, è passato da 5-2 a 5-4 nel primo set e ha dovuto vincere il resto degli incontri. Inoltre, ha dovuto recuperare un deficit di 1-3 nel secondo set, dove ha sprecato un set point contro gli altri sul 6-5 prima di vincere il tie-break.

Un break nel primo gioco del terzo set lo ha portato più vicino alla porta, ma prima di crossare ha sprecato tre match point davanti agli altri sul 5-3 e ha salvato un break point sul 5-4. Dopo due ore e 48 minuti, ha lasciato il suo record con l’italiano sul 6-1 e ha continuato la sua serie di vittorie consecutive nelle semifinali del torneo. Ora ha vinto le sue ultime nove partite in questo formato, l’ultima sconfitta nel 2012.

Domenica cercherà la vendetta su Alcaraz. Nonostante sia in testa al team Lexus ATP con lo spagnolo per 3-2, il murciano vinse la finale un anno fa nel Gruppo E.

Se riuscirà a ottenere un pareggio, sarà incoronato campione per la 25esima volta in uno dei quattro tornei principali ed eviterà il quarto titolo dell’Alcaraz a questo livello. Naturalmente, indipendentemente dal risultato, il serbo sarà il numero 2 e lo spagnolo il numero 3 nella classifica PIF ATP dopo il torneo.

Lo sapevate…?

Novak Djokovic gioca il suo 75esimo tabellone principale a livello del Grande Slam e venerdì ha raggiunto il suo 37esimo posto in una finale a questo livello, il numero più alto nell’era Open.