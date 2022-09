“Deja Vu”: La canzone con cui Olivia Rodrigo ha realizzato un sogno | Musica

Fa Olivia Rodrigo Ha deciso di fare un passo avanti nel suo volto artistico, di diventare una cantante solista e di esordire Patente di guida Come singolo di debutto, la sua popolarità e il successo erano in aumento. Milioni di stream su piattaforme digitali e vari certificati sotto forma di premi, come i tre Grammy Awards che il suo album ha ricevuto acidocosì testimoniano.

Tuttavia, prima dell’uscita di questo LP il 21 maggio, il cantante ha rilasciato già visto (S buoni 4 anni), una canzone che era già prevista per essere pubblicata come secondo singolo, indipendentemente dall’impatto della prima lettera di presentazione.

La storia e la composizione dietro già visto

già visto Inserito il 1 aprile 2021. In un’intervista a roccia rotolanteOlivia lo dice dopo Patente di guidaNon solo voleva essere onorata per aver pubblicato poesie pop strazianti sul crepacuore, ma voleva anche mostrare la sua diversità attraverso altri generi musicali alternativi, con melodie e testi più divertenti.

È proprio di questo che si tratta già visto, nonostante si tratti di nuovo di crepacuore. È una canzone con evidenti influenze da estate dura Da Taylor Swiftsoprattutto in quelle parti dove urla letteralmente versi in sottofondo.

L’argomento si riferisce chiaramente Quelle vecchie abitudini e schemi che avevi con te il tuo exCosa che ripete nel momento in cui riesce a ricostruire la sua vita con un nuovo partner. Ancora una volta” gira per Malibu, ordina uno scoop di gelato alla fragola da condividere e guarda un replay allegro Scambia le giacche con la sua nuova ragazza.

puntando a ragazza della città

Interessante versi “Scommetto che conosce Billy Joel perché hai interpretato la ragazza dei quartieri alti.”Vale a dire, una devota leggenda del pop-rock negli anni ’80 ha inventato il suo produttore principale, anche lui compositore. Dan Negro, con cui forma un tandem perfetto. Entrambi l’amavano così tanto che lei rimase così, non sapeva che un anno dopo avrebbe recitato in un momento che non avrebbe dimenticato per tutta la vita.

Scommetto che conosce Billy Joel

Perché ci hai giocato ragazza della città

Lo cantate insieme

Ora scommetto che glielo dici anche tu

Come ti piace

Tra il ritornello e la strofa

(Ti amo)



Inoltre, la fine di questa clip audio recita: “Scommetto che le dirai anche quanto la ami tra il coro e la casa accanto”. E infatti, Olivia fa lo stesso. Hai notato? È un sussurro così impercettibile che pochi notano quei dettagli.

Canzone di Billy Joel con Billy Joel stesso

nonostante già visto Non direttamente dedicato a Billy Joel per ovvi motivi, ma a Joshua Bassett (o, almeno, tutte le prove indicano il suo nome), è chiaro che menzionare questo argomento è stata una rivoluzione per lei. Ed è che alcuni mesi fa, l’artista ha fatto riccioli nell’industria musicale.

Il 24 agosto 2022 Olivia Rodrigo non era né più né meno di Ospite d’onore durante la residenza musicale Billy Joel Nel Madison Square Garden Da New York. La giovane cantante americana è stata colta di sorpresa e insieme hanno condiviso uno dei momenti più speciali della serata.

Hanno eseguito i classici del 1983 ragazza della città Come arrivare nel 2022 già visto. Musica passata e futura sullo stesso palco. La leggenda e la promessa di cantare successi reciproci. Lo stesso produttore Rodrigo ha fatto riferimento a questo evento, come se si fosse verificato un loop temporale: “Se stai cantando di Billy Joel, con Billy Joel, al concerto di Billy Joel … significa che siamo riusciti a entrare nell’Upside Down?”

“Perché le hai letteralmente insegnato una ragazza dei quartieri alti,” Giovane donna sui social network. Quasi per caso e grazie all’amara esperienza personale. È così che Olivia ha realizzato uno dei suoi sogni.