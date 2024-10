Del Nido Benavente non ha ripreso le forze neanche nel sesto round

Il Siviglia ha tenuto la sua seconda assemblea straordinaria degli azionisti dell’anno, ma non l’ultima riunione del 2024, poiché l’assemblea ordinaria si terrà a dicembre. Un collegio particolarmente macchinoso dal punto di vista giuridico ma semplice dal punto di vista delle sue materie. Del Nido Benavente ha proposto di sciogliere il consiglio e non gli è stato permesso di votare In virtù di accordi conclusi anni fa, il Consiglio ha spostato la battaglia al prossimo dicembre, al prossimo Consiglio, mentre l’ex presidente avvertiva e minacciava di denunciare i crimini commessi non permettendogli di votare.

In assemblea era rappresentato l’87,22% del capitale, per un totale di 90.249 azioni. Del Nido Benavente ha affermato di possedere più di 46.000 azioni, più della metà con 2.000 azioni. Tuttavia, pur avendo ottenuto la maggioranza, non ha potuto votare la questione della revoca del Consiglio da lui richiesta perché non poteva beneficiarne. Azioni accumulate nel contratto con “Sevillistas de Nervión”, Che mantiene suo figlio al potere come lo aveva precedentemente mantenuto Jose Castro. Del Nido Carrasco ha insistito affinché le 31.898 azioni della Del Nido Benavente riunite in diritto di minoranza per 6 anni non votassero e nonostante la conferma del padre sulla legittimità del voto, il figlio ha risposto che non essendoci stata una sentenza definitiva in merito e negativo verrebbe applicato “per la sesta volta”.

“Il collaboratore di Nido Benavente non smette di molestare. Questo presidente ha sempre affermato che l’unico motivo dello scioglimento delle minoranze è la volontà di Benavente del Nido Senza alcuna ragione e senza rispettare l’accordo. Del Nido Benavente intende commettere una frode. “Sa benissimo che un comizio è inevitabile fino alla scadenza del mandato dei funzionari nominati”, ha detto del Nido Carrasco. Si è votato per rimuovere uno per uno i membri del consiglio e il “no” ha vinto tutti i voti.

A titolo di aneddoto, vale la pena ricordare che il presidente del Siviglia ha sfruttato il fatto che Bissuerga sia passato a Valladolid per incolpare il disastroso clima azionario favorito da suo padre per il fatto che il Siviglia sta affrontando la sua seconda stagione senza sponsor principale. “Il caso dello sponsor è stato complicato dal fallimento degli azionisti e dalle cattive azioni di 777 Partners. “Le grandi aziende non vogliono avvicinarsi al club.”

Seguire Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutti gli sport in un unico posto: notizie attuali del giorno, agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, highlights di foto, opinioni sui migliori marchi AS, resoconti, video e un po’ di umorismo di tanto in tanto .