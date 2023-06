Delfina Chavez ha sofferto di un problema di salute ad Amsterdam durante la registrazione di una serie su Maxima

Delphine Chaves Si stabilì nella città di Amsterdam per i suoi impegni di lavoro. L’attrice è stata scelta per posizionarsi Maxima Zuriguita In una serie di sei episodi da 50 minuti che debutteranno nel 2024.

Mentre lavorava, la sorella di Paola Chavez ha sentito un dolore al collo e ha deciso di andare in farmacia a comprare le medicine per aiutarla. Ma l’attrice non parla olandese e ha avuto difficoltà a comunicare. “Immaginami in farmacia a spiegare il dolore al nervo sciatico”ha scritto su Instagram.

Delfina Chaves soffre di problemi alla cervicale

Oltre a questo problema di salute, la giovane donna approfitta del suo tempo libero per conoscere i Paesi Bassi in un ambiente turistico. Nelle reti ha condiviso con centinaia di suoi follower alcune foto della città, dove ha conosciuto i suoi canali classici e vissuto questa esperienza indimenticabile.

“Non avrei mai immaginato una simile opportunità”. Delfina ha scritto della sfida di interpretare la regina dei Paesi Bassi. Per questo ruolo è dovuta andare dal parrucchiere per cambiare drasticamente il colore dei suoi capelli: ha rinunciato per un po’ al castano per diventare bionda. Certamente questa sfida rappresenterà un prima e un dopo nella sua carriera artistica.

La vita di Delfina Chavez ad Amsterdam

Nei suoi social network, Chaves ha pubblicato materiale dallo spettacolo della serie e ha raccontato qual è stata la sua reazione quando hanno confermato che avrebbe interpretato Maxima. “Onestamente, non potevo crederci. Sono salito in macchina, sono andato a casa dei miei genitori e tremavo”. Poi ha aggiunto di aver iniziato a studiare l’olandese: “Giuro su Dio che ci sto lavorando sodo”.

Nel febbraio dello scorso anno, la storia dei media olandesi ha riferito che la serie Massimo È basato su un libro del giornalista olandese Marcia Luiten chiamato Patria Dei primi anni di Máxima Zorreguieta. Hanno annunciato che la serie avrebbe rappresentato la giovinezza di Maxima, quando lascia la sua nativa Argentina e inizia lì la sua carriera Wall Street (New York) e il Principe William dei Paesi Bassi si sono incontrati nel 1999 a Siviglia (Spagna).

La vita di Delfina Chavez ad Amsterdam

All’età di 27 anni, Delfina ha avuto un’interessante carriera di attrice e la sua prima distinzione è arrivata nel 2015 quando ha vinto il premio Nuevas Meradas En La Televisa per la migliore attrice in Unity. casa al mare Protagonisti: Juan Gil Navarro e Gloria Cara. L’anno successivo fa parte del cast leonessa (2016), con Nancy Dubla e Pablo Echari per Telefe.

Nel 2017 entra a far parte del team amore dopo amorecon Mariano Martinez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler e Federico Amador, e nello stesso anno esordisce nel cinema disastro –Diretto da Claudia Perez-, che aveva scene romantiche con un personaggio Monica Antonopoulos. Nel 2018 era dentro Edhala serie Netflix in cui ha recitato Giovanna Vialli.

Il salto importante della sua carriera a livello nazionale è stato nel 2019 quando ha giocato Lucia Morel In atavE Il romanzo d’epoca prodotto da Polka in cui ha recitato Beniamino VicunaE Gonzalo HerediaE Eugenia Cina Suarez L’attore spagnolo Alberto Barrow sullo schermo di El Trece. Grazie a questo ruolo, ha ricevuto il Notirey Award come migliore attrice quotidiana ed è stata nominata come migliore nuova attrice ai Produ Awards.

