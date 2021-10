Dell Technologies annuncia una nuova versione per edge ed estrae più valore dai dati

Dell Technologies annunciato diversi Aggiornamenti Concentrati sull’informatica avanzata Per tutte le vostre soluzioni infrastrutturali e PC, pensate per aiutare a semplificare le implementazioni aziendali e fornire più valore dai dati generati ed elaborati al di fuori del data center e del cloud pubblico.

Tra le novità la tenuta dei satelliti informatici VxRail dell’EMC, che porta il modello operativo VxRail nei siti periferici, riducendo al minimo l’ingombro dell’infrastruttura. Inoltre, VXRail consente alle filiali di vendita al dettaglio, produzione e remote di avviare questo servizio a una tariffa inferiore. Le implementazioni satellitari a nodo singolo di VxRail sono l’unica soluzione realizzata in collaborazione con VMware, automatizzando le operazioni quotidiane, il monitoraggio e la gestione del ciclo di vita da una posizione centrale senza la necessità di elaborazione. Con risorse tecniche e specialistiche locali. Questi nodi saranno disponibili dal 23 novembre.

Un’altra novità è Il design di Dell Technologies convalidato per Edge con LitmusDisponibile dal 26 ottobre, le aziende dispongono di più strutture per connettere, gestire e orchestrare dispositivi, dati e varie applicazioni perimetrali industriali, dalla sede centrale al cloud aziendale. E tutto senza bisogno di programmazione. L’analisi dei dati in tempo reale e la gestione centralizzata dei dispositivi forniti dalla piattaforma IoT industriale di Litmus facilitano le decisioni rapide per programmare le riparazioni, migliorare la qualità della produzione e risparmiare sui costi.

Per quanto riguarda Dell EMC Edge Gateway, In arrivo all’inizio del 2022, aiuta le aziende a connettersi in modo sicuro a vari dispositivi perimetrali in ambienti OT e IoT per ottenere dati. È compatto, senza ventola e include processori Intel Core di nona generazione. Può funzionare tra quattro gradi e meno 60 gradi e connettersi a reti wireless e 5G in tutti i tipi di ambienti industriali. Con le sue capacità di archiviazione e calcolo, è in grado di eseguire analisi dei dati locali e applicazioni di elaborazione.

Dell EMC .SDP Riceverai nuovi aggiornamenti dal 30 ottobre. Questi aggiungono ottimizzazioni GPU per ridurre la latenza e lo streaming video con frame rate per consentire l’analisi in tempo reale sui server Dell EMC VXRail e PowerEdge. Le organizzazioni possono inizialmente eseguire carichi di lavoro leggeri su un kernel con un nuovo pacchetto avanzato e, successivamente, quando hanno bisogno di ridimensionare la propria infrastruttura in base alle proprie esigenze.

A parte questa notizia, Dell Technologies Ha anche annunciato due nuovi potenti modelli di laptop progettati anche per essere leggeri: Dell .Latitude 5430 Robusto e il Latitude 7330 Rugged Extreme3. Entrambi sono progettati per funzionare in ambienti difficili senza perdere prestazioni o connettività. Il primo è dotato di uno schermo da 14 pollici e connettività 5G, ed è leggero. Il Latitude 7330 Robusto Extreme3 Da parte sua, ha uno schermo da 13 pollici ed è anche dotato di connettività 5G.

come Michael Dell, Presidente e CEO, Dell Technologies, «La prossima grande opportunità tecnologica è al limite, intorno a noi, ovunque, dai negozi al dettaglio alle raffinerie di petrolio, alle città intelligenti e agli ospedali. In Dell, progettiamo soluzioni semplici in modo che le organizzazioni possano analizzare i dati più vicino a dove sono stati creati, prendere decisioni più rapide, migliorare i risultati e favorire il progresso.«.