Deltarune Capitolo 2 è gratuito perché Toby Fox voleva aiutare i fan

Toby Fox, l’uomo dietro un sacco di Undertale Come DeltaronÈ stato improvvisamente mostrato per la prima volta nel secondo capitolo di Deltaron all’inizio di questa settimana gratuitamente. Da allora, Fox è stata molto aperta quando si trattava di parlare del suo sviluppo e di cosa accadrà in futuro. Ha anche spiegato perché ha deciso che il secondo capitolo di Deltaron Era gratuito piuttosto che a pagamento, e sembrava essere stato pianificato fin dall’inizio.

secondo . Sito ufficiale Deltaron, Fox dichiara che pensa che sarà il miglior capitolo di DeltaronE sebbene ci sia voluto molto tempo e sforzi per crearlo, voleva dare ai fan qualcosa di buono considerando lo stato attuale del mondo.

“Di recente, il mondo è stato molto difficile per tutti. Ecco perché ho deciso di pubblicare il secondo capitolo di Deltaron Libero, “Annunciato Fox”. Non sono sicuro che possa essere d’aiuto, ma spero di sì.

Tuttavia, Fox ha affermato che questo non è qualcosa che accade spesso nell’industria dei videogiochi e ha incoraggiato i giocatori che possono permettersi i giochi a utilizzare i soldi risparmiati su un potenziale acquisto di giochi. Deltaron Per supportare altri sviluppatori indipendente. I fan possono anche supportare Fox e il suo team acquistando la colonna sonora del gioco.

Nella nota di rilascio, Fox ha dichiarato che inizialmente aveva pianificato di rilasciare un aggiornamento al completamento del gioco. Tuttavia, ha cambiato idea perché sa che è difficile sia per i fan che per i creatori rimanere senza aggiornamenti per molto tempo.

Ora che il capitolo due è disponibile, Flox prevede di espandere il suo team per poter lavorare sui risultati dei capitoli tre, quattro e cinque. Il lancio completerà una storia Deltaron Verrà rilasciato come set completo a prezzo fisso.

Fox in seguito dedicò la pagina al suo laborioso team e ai suoi crediti Deltaron.

Questo gioco è fatto di un sacco di stupida spazzatura. Per favore goditi la tua esperienza completa » annunciare Volpe. ‘Sfoglialo e potresti trovarmi a dormire in fondo alla spazzatura. Ma per favore non togliermi il cuscino. Penso che mi piacerebbe prendermi una pausa per un po’…”

Sebbene confermi anche di voler prendersi una pausa, Fox ha lavorato duramente e riporta tutti gli aggiornamenti e bug Con la comunità, assicurando che Oltre 102.916 giocatori hanno sperimentato il secondo capitolo di Deltaron e vapore È stata un’esperienza raffinata.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Cal Michael su Dot Esports il 18 settembre.