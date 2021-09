Deltarune Capitolo 2 sarà gratuito?

Capitolo 2 di Deltaron Uscirà il 17 settembre.

Sono passati tre anni dal primo capitolo di Deltaron E i suoi fan aspettano da allora la prossima versione della storia. Non ci sono informazioni ufficiali sul fatto che sarà gratuito, ma data la descrizione nel capitolo 1 di Deltaron Dice “A proposito, questo primo capitolo è gratuito”, tutto indica che il capitolo 2 potrebbe costare dei soldi.

che ha giocato il capitolo 1 di Deltaron E vorrebbero continuare a salvare il loro file per il Capitolo 2 di Deltaron Devono assicurarsi di dormire nel loro letto alla fine del gioco perché i dati di completamento vengono generati quando i giocatori visualizzano i titoli di coda. In caso contrario, puoi giocare al capitolo 2 senza dover salvare i dati per il primo capitolo.

I fan del gioco saranno felici di sapere che il capitolo 2 non è la fine di una storia Deltaron. Ci sono più capitoli in programma dopo il secondo, ma il tempo che dovranno aspettare non renderà felice nessuno. Il prossimo capitolo potrebbe richiedere altri tre anni e i suoi sviluppatori non hanno specificato il numero totale.

Capitolo 1 di Deltaron È stato rilasciato per la prima volta nel 2018 senza preavviso. Lo sviluppatore Toby Fox ha rilasciato aggiornamenti regolari per il gioco, ma la sua base di giocatori non sapeva che il gioco sarebbe arrivato presto fino a quando il trailer non è stato ufficialmente rilasciato alla fine del live streaming di Undertale 6th Anniversary.

Il secondo atto della popolare serie inizia il 17 settembre alle 19:00 in Messico, alle 21:00 in Argentina e alle 2:00 in Spagna (18 settembre).

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Jessica Sharnagel Il 16 settembre 2021.