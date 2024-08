Derek Webley (Sum 41) è il nuovo cantante dei Linkin Park? – Finora

Al momento lo è Solo una voceMa c’è già più di un tifoso convinto Derek Webley, cantante dei Sum 41, è il nuovo cantante dei Linkin Park.

Tutto questo accade dopo che la band è entrata sui propri canali di social media per incoraggiare i propri fan a “Sii attento«Mercoledì prossimo alle ore precise.»Pubblicità per Derek Webley“. La verità è che è solo mercoledì Nello stesso periodo anche i Linkin Park faranno un annuncio.

Ciò ha già portato molti fan ad accettare la teoria come valida: ““Oh mio Dio, è il nuovo cantante dei Linkin Park.”Un fan ha risposto, mentre un altro ha aggiunto: “Non dirmi che Derek è il cantante del nuovo LP“.

Alcuni si sono anche permessi di scherzare: “Derek si unirà agli Oasis?“, in seguito all’annuncio che la band inglese tornerà sul palco anche nel 2025.

Naturalmente, non tutti apprezzano la prospettiva di diventare Webley; La sua band si ritirerà dalle scene quest’anno, ma non prima di aver attraversato la Spagnapartono per una nuova avventura come cantante dei Linkin Park: “Adoro Deryck ma spero che non sia il nuovo cantante dell’LP,” ha detto un altro fan.

I Linkin Park torneranno?

Linkin Park Ha lanciato un misterioso conto alla rovescia sul suo sito web e sui social network. Lo stesso contatore è stato condiviso sull’account Instagram del festival Benvenuti a RockvilleCircolano voci secondo cui i membri sopravvissuti della band torneranno sul palco all’evento del prossimo anno, più precisamente dal 15 al 18 maggio a Daytona Beach, in Florida.

Il conto alla rovescia termina mercoledì 28 agosto alle 20:00 ora spagnola.

Lo scorso maggio si vociferava che i Linkin Park stessero prendendo in considerazione una riunione nel 2025 con un cantante che avrebbe sostituito Chester Bennington.

Secondo quanto riferito, l’agenzia di prenotazione dei Linkin Park, WME, ha ricevuto offerte per un potenziale tour insieme alle date del festival. Mike Shinoda, Brad Delson e Dave FarrellFonti di Billboard hanno detto (via Chatter.net).

La voce sull’arrivo di una cantante donna è stata lanciata dal cantante degli Orgy Jay Gordon, che ha dichiarato durante un’intervista radiofonica che “permesso“Quello con cui i Linkin Park stavano lavorando”Cantante adesso“.

“Non citarmi. Non sono sicuro di chi sarà il cantante, ma ho sentito che sarà una donna. Forse cercheranno di mantenerlo così. Sarà interessante.”



Secondo quanto riferito, Jay in seguito ha ritrattato i suoi commenti, scrivendo in un post su Facebook che non lo conosceva “Niente del genere“E l’imputato”la gente“Per far uscire le sue parole”Fuori contesto“.