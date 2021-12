DeRozan guida i Bulls contro i Lakers al suo ritorno in squadra dopo il covid-19

DeMar DeRozan è tornato dalle sue due settimane di convalescenza da COVID-19 come se nulla fosse successo. Il portiere 32enne è già tornato nella disciplina dei Chicago BullsHa guadagnato 38 punti, 4 rimbalzi e 6 assist Alla vittoria per 115-110 sui Los Angeles Lakers, espulsa dalla lunga assenza di Anthony Davis e dall’assenza del suo allenatore, Frank Vogel, contagiato dal Corona virus.

“È stato incredibile quello che ha fatto dopo la sua assenza, la sua assenza dalle partite e la sua preparazione per due giorni”. L’allenatore dei Bulls Billy Donovan ha spiegato la sua stella. Dirosano con 19 dei suoi 38 punti nel quarto quarto, decidere l’equilibrio nei momenti cruciali dell’incontro.

Con quattro attori nei protocolli, i tori iniziano a ripristinare la normalità e la velocità di gioco dopo essere diventatiNon tra le prime squadre a soffrire dell’epidemia di Covid-19 Il prossimo dicembre, fino a 10 giocatori sono stati colpiti e due partite tra di loro sono state sospese.

Nikola Vosevich, con 19 punti e 13 rimbalzi, e Lonzo Piscina, con 19 gol e 4 assist, ha accompagnato lo spettacolo del collega da poco rientrato. L’ultimo giocatore a brillare nella partita è stato l’ex Lakers Alex Caruso Che LeBron e i suoi compagni hanno menzionato quanto fosse vantaggioso per loro aggiungendo 17 punti, 9 rimbalzi e 2 assist al suo solito sigillo difensivo.

LeBron James LA ha guidato con 31 punti, 14 rimbalzi e 6 assistAnche se la sua serata non è stata affatto la migliore dell’oceano: 1 su 7 nelle triple, 11 su 22 nei tiri dal campo. La star dell’Ohio lo ha accompagnato Russell Westbrook, autore di 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, e Carmelo AntonioChe ha contribuito con 21 punti e 5 rimbalzi dalla panchina.

I Lakers hanno perso la seconda partita consecutiva in concomitanza con l’inizio dell’epidemia del Corona virus: ora ci sono sei giocatori nei protocolli sanitari, oltre al tecnico. Isaia Tommasotrasferimento di emergenza della situazione, Contribuisci con 13 punti Ieri sera alla sua seconda partita con la squadra.

I tori hanno dominato la prima metà della partita Hanno continuato a condurre con doppia cifra prima che il loro vantaggio nel primo tempo si riducesse a un possesso, con 61-59 sul tabellone. Nel terzo quarto, i Lakers sono passati in vantaggio e alla fine sono andati con un vantaggio minimo di 83-84.

La squadra ospite era in vantaggio 85-90 all’inizio dell’ultimo tempo, ma DeRozan ha attivato il suo status dopo l’assassino E ho iniziato ad aggiungere canestri e ho capovolto il tabellone. Nonostante ciò, Los Angeles è tornata in vantaggio ed è arrivata di un punto all’ultimo minuto. DeRozan ha segnato un tiro dalla media distanza per ribaltare la situazione 52 secondi alla fine e dopo che l’avversario fallisce il possesso successivo, la storia è finita dalla linea di tiro libero.





