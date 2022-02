Desafío de Amistad y Captura in Pokémon GO: Taras y recompensas (Año Nuevo Lunar)

La Temporada de Legado sigue en marzo en Pokémon GO, el ttulo de mviles de Niantic de realidad aumentada. Este me de Febbraio de 2022 el juego ha arancado con el evento del Ao Nuevo Lunare 2022el cual ha incluso una nueva investigacin in particolare solo per tempo limitato que los jugadores podemos completar para ganar diferentes recompensas.

La investigacin llega por pares, y es que tenemos por un lado el Desafo de Captura y por otro el Desafo de Amistad. A continuacin, en esta noticia, os contamos los particolari relacionados, fechas e todas las tare e premi disponibili.

L’evento #PokemonGOLunarNewYear ya est en marzo! Disfrutad de una selezione di fortunati bonus, come le probabilità di conversione in un misto con suerte e conseguir Pokémon con suerte en los intercambios. 🎉🥳 📝 La signora informacin: https://t.co/3H6XQcnN3B pic.twitter.com/znRTEwbLHE— Pokémon GO Espaa (@PokemonGOespana) 1 febbraio 2022

La ricerca speciale temporale di Desafo de Captura e Desafo de Amistad de Pokmon GO ya ha comenzado desde este passaggio 1 di febbraio de 2022 come parte dell’evento del Ao Nuevo Lunare 2022per gli imprenditori di Spagna e per tutto il mondo.

Para poder desbloquear estas dos investigaciones en nuestro diario solo tenemos que entra nel gioco prima del 9 febbraio alle 20:00 (esta es la fecha lmite para completar ambas investigaciones).

A continuacin aqu debajo puedes consultar todas las tareas y recompensas de la investigacin especial Desafo de Amistad de Pokmon GO. Esta misin esta compuesta por 1 sola fase:

Enva 5 regalis y aade una pegatina a cada uno: incontro con Torchic.

incontro con Torchic. Intercambia 3 Pokémon con un amico: encuentro con Corphish.

encuentro con Corphish. Enva 15 regali amigos: incontro con Darumaka.

incontro con Darumaka. Enva regali 3 das seguidos: incontro con Littleo.

Ricompense della fase: encuentro con Espurr, 1.000 Polvoestelar e 1.000 PX.

A continuacin aqu debajo puedes consultar todas las tareas y recompensas de la investigacin especial Desafo de Captura de Pokmon GO. Esta misin esta compuesta por 1 sola fase:

Captura 10 Pokémon: 10 Poké Ball

10 Poké Ball Captura 25 Pokémon: 15 Super Ball

15 Super Ball Captura 25 Pokémon di tipo Fuego: 20 Ultra Ball

20 Ultra Ball Captura 10 specie diverse di Pokémon: incontro con Littleo.

Ricompense della fase: encuentro con Espurr, 1.000 Polvoestelar e 1.000 PX.

Pokémon GOdisponibile gratis per Android e iOS desde el ao 2016. Si queris conocer ms detalles del ttulo, podis consultar nuestra completa gua con trucos y consejos.