Deschamps: “La posizione del Real Madrid nelle partite è un po' datata”

allenatore francese, Didier DeschampsÈ apparso nella conferenza stampa del primo giorno di focus della nazionale francese, alla quale ha partecipato Ha espresso il suo parere riguardo al rifiuto del Real Madrid di mandare i suoi giocatori alle Olimpiadi, considerando la posizione “un po' antiquata”.“Ma è stato poi concordato con Al-Abyad, perché non è una nomina della FIFA e il motivo, l’uomo d’affari, il club, è quello che decide la questione.

“Puoi chiederlo a Thierry Henry (Allenatore dei Giochi Nazionali Under 23). È un po' antiquato (la posizione del Real Madrid sulle Olimpiadi). Chi decide è l’imprenditore. Finché è fuori dalla storia di FIFA, se è no, è no“Deschamps ha ammesso quando gli è stato chiesto del rifiuto del Real Madrid di rilasciare i suoi giocatori per partecipare ai Giochi Olimpici.

Come menzionato sopra L'Equipe la settimana scorsa, Il Real Madrid ha inviato una e-mail alla Federcalcio francese, informandola del suo rifiuto di inviare giocatori della prima squadra all'evento olimpico che si terrà a Parigi.non è obbligato a farlo perché non è considerata una nomina FIFA, come ha confermato Deschamps.

L'allenatore francese ha parlato anche del minutaggio di Kylian Mbappé, misurato nelle ultime settimane da Luis Enrique, anche se domenica a Montpellier ha giocato 90 minuti e ha segnato una tripletta. “Il tempo di gioco vale per Kylian e per tutti, e l'idea di freschezza è importante. Tutti arriveranno con diversi livelli di stanchezza. Ieri ha giocato tutta la partita. Questa non è una mia decisione, è una decisione di Luis Enrique, giocare le partite ogni tre giorni. Tra giocare molto e non giocare affatto, con un gioco dopo l'altro, la stanchezza si accumula. Anche se è Killian, entra in questo pensiero.

