Design, Cultura e Intrattenimento Digitale. In Italia e in Grecia l’arte diventa uno sport

Ce n’è più di uno Rapporto tra sport e musica, storia, arte. C’è più di un filo che collega diverse forme d’arte e questo Grande filiera dell’industria dell’intrattenimento. Questa relazione è confermata dal futuro, ma il presente è sempre più votato alla radioattività e alla tecnologia.

“L’industria del gioco guarda sempre ad altri settori per migliorare e implementare la propria offerta”, sottolinea in redazione Natalia Chiaravallotti. Giochidi SlotsIl sito italiano, specializzato in giochi d’azzardo, “cerca di unire diverse prospettive e, soprattutto, di offrire al giocatore un’esperienza a 360º, capace di toccare tutti i fili dei suoi interessi e delle sue passioni”.

In questo senso, l’iniziativa di Un videogioco chiamato MyEleusis ad Atene (Sito ufficiale) è il nome del progetto finanziato con fondi statali ed europei, che porta la firma della società guida e mira a promuovere il patrimonio artistico e culturale dell’antica Grecia e della sua capitale. “Serious Game, Digital Storytelling e Augmented Reality”, spiega l’italiano Alberto Cotrona, uno dei responsabili del progetto di cultura del videogioco, “ma i modi ludici digitali per i bambini propongono per la prima volta in Grecia un approccio interattivo e un approccio olistico L’approccio ai siti archeologici è sviluppato da giovani ricercatori universitari.

La storia si svolge in una parte d’Italia dove arte, cultura e videogiochi si fondono. Ulteriore L’Italia arriva da protagonista in Abba Vum Magan. Questo è il suo nome Un gioco sviluppato da MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, spiega all’utente la bellezza ei segreti della sua collezione. Un vero successo con oltre 4 milioni di download in tutto il mondo.

«Perché la storia e l’arte sono temi molto solidi per il gioco», continua Chiaravallotti di Geochidislots, «guarda ad altri generi come il disegno, il cinema, la musica per creare videogiochi, slot machine, piattaforme innovative. Perché il gioco, così facendo, avvicina un pubblico lontano, utenti inaspettati più vicini.può portare.Il gioco riesce ad interessare i giovani attraverso un linguaggio pertinente e intimo su argomenti come l’arte, la storia, il patrimonio culturale ecc. Grazie all’uso innovativo del digitale e della narrativa, la capacità di trasportare personaggi, ambientazioni, profili da un contesto all’altro.

E, forse, tra qualche anno studieremo il game design nei libri di storia dell’arte.