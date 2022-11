Design empatico: le cose che ci circondano possono renderci più felici | stile di vita

La pandemia ci avrebbe resi migliori e sembra che, per il momento, ci abbia resi più resilienti e sensibili nella ricerca Il fattore umano nelle cose che ci circondano. Almeno questo è ciò che sembra alla luce delle novità sul design che i creatori e i produttori hanno rilasciato di recente. Nei design sono presenti sedute modulari, coperture tutt’intorno e opzioni adattabili a ciascun utente, con uno sguardo rivolto alle persone.

La saggezza sembra consistere nel notare come le cose possano, almeno, renderci più felici. Possiamo considerarlo un design empatico. Ecco alcuni esempi e chiavi per questa stagione.

Un divano, tante versioni

Cubo, cilindro e tubo a gomito a 90 gradi: tre divertenti oggetti modulari non sono mai stati così divertenti. Costituiscono il sistema modulare Offo, design Arnau Rina, studio di Ramon Arnau e Mariola Reina. Con le sue forme geometriche arrotondate e il tocco morbido, offre la possibilità di realizzare molteplici configurazioni. È una poltrona singola, una seduta a due posti con un cilindro intermedio (forse più adatta per hotel o uffici, ma non per questo meno attraente) o un divano da due, tre o infinito, perché il numero di unità cubiche può essere allegato a piacimento. prodotto da AnodoÈ stata una delle novità più memorabili della fiera Habitat Valencia. Versatile e pratico, è anche più facile da trasportare rispetto a un normale divano.

futura cucina

Un esempio del nuovo software Mondial per attrezzare la cucina di SieMatic. Franz Groenewald

Semplice, geometrico con armadi dal pavimento al soffitto. Questo è il nuovo programma Mondial per attrezzare la cucina dell’azienda SieMaticche onora il famoso motto dell’ingegneria tedesca ma questa volta si applica alla cucina. Facciate in rovere, controsoffitti in pietra calcarea massiccia, punti luce strategici, molto spazio di archiviazione e armadi in vetro a coste sono solo alcune delle attrazioni di questa modernità.

luce flessibile

Takku, una lampada portatile con oltre 20 ore di autonomia. Adottivo + Partner

Il suo nome è Takku e nonostante abbia visto la luce Alla Milano Design Week, Ha già ricevuto elogi in fiere nazionali come Hábitat Valencia e InteriHotel Madrid. Disegnato da Foster + Partners, è un apparecchio portatile con 20 ore di autonomia, molto adatto per piani di lavoro o per la lettura perché sebbene il fascio luminoso sia diretto verso il basso, è progettato per prestazioni illuminotecniche ottimali e il profilo luminoso attorno al suo perimetro lo dimostra . Sobrio ed elegante, come quasi tutto ciò che Norman Foster immagina, oltre alla luce soffusa che emette, si aggiunge la delicata texture dell’alluminio anodizzato, tra cui scegliere nei colori rosso, blu, verde, grigio, bianco o il classico nero.

La pelle si adatta alle superfici

X-KIN è una nuova pittura in resina acrilica per rivestire le pareti della cucina o del bagno. Fenice

X-KIN è una superficie flessibile di FeniceUna nuova pittura a base di resina acrilica, adatta per rivestire le pareti della cucina o del bagno e altri elementi come colonne o colonne, oltre ai mobili, perché si applica in orizzontale o in verticale. Questo materiale, che ha una consistenza liscia e una finitura opaca che riflette poco la luce, è resistente alla luce solare e alle impronte digitali. È disponibile in colori stimolanti come Rosso Jaipur Red, Comodoro Green, Grigio Londra Grey e Grigio Bromo Grey. È venduto in rotoli, regge come carta da parati per tutta la vita e, poiché è così resistente e riparabile, è anche sostenibile. Bonus: il prodotto non lascia un’impronta di carbonio.

divertimento in natura

Modificare completamente l’uso della tazza scartando il manico originale. buone viste

Questo servizio da caffè, che appartiene al gruppo Fête des Yeux (una festa per gli occhi, in spagnolo), rifugge dalla tradizionale forma rotonda del piattino e si completa con una tazza senza manico che non ne limita l’utilizzo. È realizzato in porcellana e impreziosito da romantiche stampe floreali che la dicono lunga sul direttore creativo. Chi c’è dietro il design, Sasha e Caves. Il direttore creativo della casa di moda francese Christian Lacroix ha collaborato ancora una volta con l’azienda di porcellane buone viste Per produrre questo set che si completa anche con divertenti giochi da tavolo, sempre in porcellana.

Guardando il Giappone

Le panche Õru si ispirano all’estetica degli anni ’70. Andrea Mondo

Progettista architettonico Patrizia Urquiola Un segno del design della nuova famiglia di sedili Õru, ispirata all’estetica degli anni ’70 e che ricorda un po’ il Giappone. Potresti ricordare le sue strisce e linee di lottatori di sumo o ObiLa cintura che regola il kimono. Come dichiarato sul sito web del creatore, “Si tratta di un kit progettato ecologicamente, costruito per l’economia circolare, con un’impronta di carbonio minima e progettato in modo che tutti i componenti possano essere facilmente separati e riciclati al termine della loro vita utile”.

Un set di sedie e poltroncine, disponibile in due larghezze, panche, due altezze e una versione Sedie. Tutti i sedili sono imbottiti con tessuto riciclato e schiuma ricavata da fibre riciclate. La struttura in legno di frassino è sorretta da tre gambe singole, rifinite a forma di pagaia, che le conferiscono un aspetto robusto e solido. E’ completo di tavoli centrali e ausiliari, tavoli da pranzo e da riunione di varie dimensioni. liberalo Andrea Mondo.

fattore umano

Tavolini di Sancal. Sancal

Sancal Propone dei tavolini che, come suggerisce il nome, rappresentano i volti amichevoli di un essere alleato in ogni angolo della casa: accanto al divano, accanto alla lampada, accanto al letto, in ingresso come vassoio tascabile o come piedistallo vassoio per una pianta. È stato progettato da Nathan Yong ed è realizzato in rovere, le cui venature visibili gli conferiscono maggiore espressione.

Scultura in serie limitata

Creato da Jaime Hayon per Lladró. Ladro

Dopo un decennio An Jaime Hayon, Premio Nazionale di Design 2021, design per Ladro personaggio amabile ospiteIl nuovo pezzo creato dal prestigioso creatore dell’editore di Valencia si chiama Embraced e vuole trasmettere l’idea di cura di sé e armonia. Questo nuovo personaggio è realizzato in porcellana con finitura lucida ed è disponibile anche in tinta unita, rosa o giallo. Particolare: Fa parte della mostra principale senza limitila prima grande mostra retrospettiva dedicata a Hayon, che si svolge al Centre del Carmen di Valencia fino al 16 aprile nell’ambito del Valencia, la Capitale Mondiale del Design 2022.

luce bidirezionale

Omma, una lampada pensata per creare ambienti diversi. Lampade LZF

lampada per creare ambienti diversi; Questo è il modello Omma per Lampade LZF Disegnato da Elie Gutierrez. È costituito da assi di legno mobili, circondate da metallo, che ruotano di 180 gradi per regolare e dirigere i fasci di luce a piacimento. Esiste come lampada a sospensione, con due, tre o quattro pannelli, ad esempio, per illuminare un tavolo da pranzo, tavoli rettangolari o ovali, come lampada da tavolo, con uno o due fogli (come quelli in foto), e una lampada da parete a una foglia dall’effetto ipnotico; Legni naturali in bianco, faggio o ciliegio possono essere scelti per essere abbinati a finiture metalliche opache in nero, avorio e oro.

magia del colore

Parte della collezione di tappeti ‘Tones’ creata dalla pittrice Claudia Valsells per Nanimarquina. Nanmarchina

Il colore è il protagonista del set di tappeti Tones ideato dalla pittrice Claudia Valsells per NanmarchinaI colori influenzano l’umore e “forniscono calma ed energia”. La serie è composta da quattro modelli di materassini; Uno di questi, Tones (nella foto), si ispira ai toni degli strumenti musicali per creare un armonioso mondo cromatico. Era disponibile in due versioni; ciuffo a manoin lana, e kilimLana afgana tessuta a mano.