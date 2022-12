“Despechá” di Rosalía batte il record di “Mon Amour” di Aitana e Zzoilo | Musicale

sbarazzarsi di È diventata una delle canzoni dell’anno. Da quando Rosalía l’ha cantata per la prima volta al suo concerto ad Almeria, la sua melodia, che crea dipendenza al cento per cento, non ha smesso di suonare. L’argomento suonava in tutto il mondo. Aveva persino il suo remix con Cardi B nei panni di se stessa! Dai, a questo punto possiamo confermarlo sbarazzarsi di Era una delle canzoni dell’estate.

In meno di cinque mesi, la canzone di Rosalía ha battuto un altro record: È diventata la canzone più ascoltata da uno spagnolo su Spotify. Cioè, senza alcuna collaborazione dall’esterno. Che risultato!

Tesoro, La canzone precedente che aveva questo disco

Questa impresa è stata raggiunta, fino a pochi giorni fa, da un’altra delle stelle spagnole del momento. Niente di più e niente di meno che Aitana. Zzoilo è stata la canzone più ascoltata in streaming dagli artisti spagnoli sulla piattaforma. Ovviamente stiamo parlando di Moon Amour Remix: Un tema che ha avuto successo. Non solo in Spagna, ma anche in America Latina. Infatti, durante il suo tour con 11 motivi + tour, Aitana non ha mai smesso di parlare del successo di questo argomento. Ed è che in paesi come l’Argentina o il Messico è scivolato nella canzone più ascoltata.

È vero che cosa Tesoro Gli ci è voluto un anno e mezzo e Despicha lo ha fatto in cinque mesi. Certo, dobbiamo renderci conto che Rosalía era già un’artista di fama mondiale, mentre Aitana era solo una star in Spagna. E non dimentichiamo che “Mon Amour” è stato scritto da Zzoilo quando ancora lavorava in cucina. Dai, ha molti vantaggi.

Comunque sia, possiamo essere molto felici che i musicisti nel nostro paese stiano raggiungendo questi numeri. Senza dubbio, con queste grandi canzoni abbiamo vinto tutti.