Determinare il luogo di origine dei meteoriti marziani

Quando si parla della necessità di portare campioni da Marte sulla Terra, alcuni si chiedono. “Perché abbiamo bisogno di campioni dal Pianeta Rosso se ci sono già meteoriti marziani sul nostro pianeta?” La risposta è che i meteoriti marziani sono preziosi, sì, ma da un lato hanno subito modifiche significative a causa dell’impatto che li ha allontanati dalla superficie di Marte e della loro esposizione alle radiazioni del mezzo interplanetario, e dall’altro dall’altro per mancanza di contesto. Cioè, non sappiamo da dove provengano questi meteoriti e, senza tali informazioni, è difficile trarre conclusioni sull’evoluzione di Marte. Ma per conoscere il contesto di questi meteoriti, dobbiamo trovare i crateri risultanti dalla collisione che li ha spediti nello spazio, un compito simile alla ricerca di un ago in un pagliaio. O no?

Ebbene, anche se può sembrare incredibile, è stato provato in diverse occasioni. Recentemente lo conferma un gruppo di ricercatori guidati da Christopher Hurd L’ho trovato I crateri originali della maggior parte dei meteoriti marziani trovati sulla Terra. Ad oggi sono stati identificati circa duecento meteoriti provenienti da Marte. Dopo l’analisi, questi meteoriti possono essere raggruppati in una decina di gruppi ben differenziati a seconda della loro composizione, per cui è ragionevole supporre che più di duecento meteoriti marziani provengano da dieci impatti specifici. Ora, per poter espellere materiale sufficiente affinché il meteorite finisca sulla Terra, il cratere da impatto deve avere un diametro di almeno tre chilometri. Ciò restringe un po’ la ricerca: ci sono “solo” 80.000 crateri su Marte che sono profondi tre chilometri o più.

Può sembrare un vicolo cieco, ma è qui che entra in gioco l’analisi della composizione dei meteoriti e la stima della loro età, che, in teoria, potrebbe permettere di identificare crateri ancestrali. L’80% dei meteoriti marziani appartiene al gruppo dei meteoriti Shergoti, dal nome di un meteorite di 5 chilogrammi caduto in India nell’agosto del 1865 e che ha 600 milioni di anni o meno. Per quanto riguarda gli altri gruppi, è stata misurata la loro età radioattiva, che va da 4.480 milioni di anni a 1.400 milioni di anni, attraverso gruppi con 1.400 o 2.400 milioni di anni (o 4.100 milioni di anni per il gruppo che contiene il famoso meteorite ALH84001). Tutti i meteoriti marziani provengono da rocce ignee, principalmente da colate laviche superficiali.

Ora, una cosa è l’età della zona da cui proviene il meteorite, un’altra cosa è l’età del cratere. Sulla base dei modelli di trasporto materiale interplanetario e del breve tempo trascorso da questi meteoriti sulla Terra, si stima che la maggior parte dei crateri ancestrali dovessero essere molto giovani, con un’età compresa tra circa 600.000 e 11 milioni di anni. Anche se stimare l’età dei crateri marziani è un compito con un alto grado di errore, tenendo conto di questi dati, i ricercatori sono stati in grado di identificare venti crateri candidati a questi eventi. In questo studio, i ricercatori non hanno analizzato tutti i meteoriti marziani, ma piuttosto sei di essi (EETA79001, Zigami, Los Angeles, Tiscent, NWA 8159 e Chassigny), ciascuno dei quali rappresenta un gruppo di meteoriti del Pianeta Rosso. Dopo aver utilizzato il modello di impatto contro le rocce basaltiche e le caratteristiche sopra menzionate, sono stati in grado di identificare cinque crateri originali: Corinth (14 km), Domoni (13,8 km), Chakpar (19,6 km), Tooting (28 km) e Kotka (38 chilometri). chilometri). Il meteorite Zigami e quello di Los Angeles proverranno dallo stesso cratere, Corinto. Si ritiene che i meteoriti provengano da strati superficiali con una profondità massima di 26 metri. Due dei crateri si trovano nella regione dell’Elysium e tre nella regione di Tharsis.

Questo studio non è il primo, tutt’altro, a tentare di identificare i crateri da cui hanno avuto origine i meteoriti marziani, ma è il più conclusivo quando si tratta di individuarli. Studi precedenti hanno fatto riferimento a questi e ad altri crateri come Mojave, Zunil, Canala o Nord, che sono stati ignorati dagli autori di questo studio. In altri è considerata una fossa di Karratha documenti Il precedente luogo di origine del meteorite NWA 8159 è stato sostituito da Domoni. La cosa interessante di questo studio è che se riusciamo a individuare i crateri da cui hanno avuto origine questi meteoriti marziani, avremo il contesto geologico necessario per sfruttare al meglio le informazioni che questi messaggeri interplanetari possono darci sul Pianeta Rosso.

