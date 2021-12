Dettagli del test Covid-19 per andare in Italia

Italia Ha aggiornato le esigenze di reddito delle persone Elenco D paesi, In cui si trova l’Argentina. A partire dal 16 dicembre 2021, c’è una differenza nel numero di ore che il test di rilevamento Covit-19 deve essere eseguito, a seconda del suo tipo.

Attualmente, i selettori a Test di rilevazione molecolare (tipo PCR), Ad esempio) per farlo Fino a 72 ore Prima di entrare in Italia. Uno se vanno Test dell’antigene, Ci deve essere un risultato negativo all’interno di questo 24 ore Prima di entrare nel paese.

Lo segnala il sito ufficiale della sanità italiana:

Soggetto a Pulire La molecola viene eseguita 72 ore Prima di entrare in Italia e la sua fine è negativa; Oppure se l’antigene viene testato 24 ore prima dell’ingresso in Italia, il risultato è negativo. Nel caso Ingressi dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord E la molecola deve essere scambiata dalle isole Entro 48 ore Prima di entrare in Italia

Ti consigliamo di fermarti Sito del Ministero della Salute Vedi i dettagli di Requisiti per viaggiare in Italia, Hanno informazioni molto chiare.

