Dettagli sull’abito di Spider-Man Green Goblin: non c’è modo di perdere casa

occupazione Spider-Man: Non c’è scampo da casa Potremo vedere di nuovo in azione il folletto verde di Willem Defoe e sembra che la sua tuta verrà aggiornata

il prossimo dicembre uscirà nelle sale, Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, quindi il secondo trailer probabilmente non passerà, un momento in cui i fan sono ansiosi di sapere se avrebbero dato il loro primo sguardo ai wall crawler di Andrew Garfield e Tobey Maguire, se non si fossero presentati per lo spettacolo. Sarebbe sicuramente una delusione assoluta considerando l’hype che è sorto intorno al loro ritorno.

Attualmente, il ritorno di Doctor Octopus è stato confermato da Alfred Molina, come abbiamo visto nel primo teaser e in Foto condivise di recente dalla rivista EMPIRE, ma tra gli altri ritorni di Green Goblin di Willem Dafoe che abbiamo visto anche nei film di Sam Raimi, abbiamo potuto individuare le sue bombe in quella prima anteprima di agosto.

La tua tuta avrà qualche aggiornamento

Ora il team di supervisione MarvelStudios Spoiler e Reddit Afferma che nelle sue mani c’erano le descrizioni dei costumi di molti dei personaggi principali del film, incluso l’abito che Willem Dafoe indosserebbe comunque a casa. Si dice che Maguire e Garfield indossino abiti quasi identici ai loro look precedenti, ma si dice che Normal Osborn riceverà un aggiornamento.

Secondo la perdita, il Green Sprite sfoggia ancora il design Remy, anche se con alcune differenze. Una tracolla e una borsa marrone chiaro piena di esplosivi sembrano molto simili a quelli che appare nei fumetti, così come alcuni accessori in tela viola, con l’iconico cappuccio che a un certo punto apparirà anche sul suo arco.

Non è ancora tutto confermato e dovremo aspettare il secondo trailer o anche la premiere del film a dicembre per poterlo dare un’occhiata, ma avere un lato più vicino ai fumetti, è senza dubbio una buona notizia.

Che ne dite, vi è piaciuto l’abito che indossava l’elfo verde nei film di Sam Raimi?