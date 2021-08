Deutsche Telekom guadagna 2.815 milioni di euro a giugno, il 68,6% in più

EFE / EPA / FRIEDEMANN VOGEL / Archivio



Francoforte (Germania), 12 agosto (EFE). La società di telecomunicazioni tedesca Deutsche Telekom ha registrato un utile netto del primo semestre di 2.815 milioni di euro, con un aumento del 68,6% rispetto all’anno precedente, grazie all’aumento dei clienti mobili negli Stati Uniti e alla crescita in Europa.

Deutsche Telekom ha riferito oggi di aver aumentato il volume degli scambi nel primo semestre a 52.983 milioni di euro (12,8% in più rispetto all’anno precedente) e i risultati operativi a 7.207 milioni di euro (28,8% in più).

Il CEO di Deutsche Telekom, Tim Höttges, ha affermato che tutte le aree del gruppo hanno aumentato i propri risultati nel primo semestre.

Gli Stati Uniti stanno guidando la crescita dei clienti di Deutsche Telekom attraverso la sua filiale mobile, T-Mobile US, e perché l’integrazione dell’acquisizione di Sprint sta progredendo più velocemente del previsto.

T-Mobile US ora prevede sinergie di transazione tra $ 2,9 miliardi e $ 3,1 miliardi quest’anno, $ 100 milioni in più rispetto a quanto previsto in precedenza.

In Germania, il numero di clienti a banda larga è in aumento e l’impatto negativo della pandemia sui ricavi del roaming è stato maggiore nel secondo trimestre dello scorso anno.

Deutsche Telekom, che ha aumentato il proprio debito a 127.972 milioni di euro (+5,9%), ha rivisto leggermente al rialzo le proprie previsioni.