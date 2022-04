Devolver Digital prende in giro il complesso DLC di Sonic Origins

quando Sega annunciato ieri Dettagli ufficiali a partire dal risorse audiola nuova compilation reinventata dei primi giochi della saga, c’era Sentimenti contrastanti dalla comunitàoltre a nuove modalità di gioco e grafica rimasterizzata Vari DLC A cui è possibile accedere acquistando edizioni speciali o pagandole separatamente, anche se possiamo anche ottenere contenuti aggiuntivi preordinando.

Tutte queste informazioni, alquanto complicatoE Presto divenne controverso Dal momento che la società ha accompagnato le nuove informazioni da risorse audio Con una tabella che spiega quale versione dovremmo acquistare per ottenere il contenuto che volevamo, un’idea che non è piaciuta molto sia all’interno che all’esterno della community di fan del gioco. riccio blu. SEGA non ha smesso di ricevere reclami su questa decisione e i meme hanno iniziato a spuntare rapidamente; È qui che entra in gioco l’editore indipendente dorso digitalecosa o cosa Nel mezzo delle polemiche ha postato quanto segue twittare:

Il nostro reparto marketing ha creato una guida pratica per il preordine From Trip to My Day. Si prega di utilizzarlo per navigare verso l’acquisto. pic.twitter.com/cN9f303FIZ– ritorno digitale 20 aprile 2022

Approfittando del fatto che mancano solo due settimane alla premiere di Viaggio nella mia giornataPubblicato da Devolver Digital Tabella simile Per il quale SEGA ha rilasciato il DLC risorse audio. La differenza, sì, è ovvia: mentre in uno devi fare una barra di navigazione per avere un’animazione del menu di avvio, in un altro Tutti i contenuti sono disponibili in tutte le versioni. “Il nostro reparto marketing ha creato una guida alla prenotazione molto utile Viaggio nella mia giornata‘, dicono sarcasticamente dall’editore indipendente, cogliendo l’occasione per menzionare che il gioco è disponibile per il preacquisto con 10% di sconto su tutte le piattaforme.

Se siete interessati ad entrambi i giochi oltre a questa polemica, ve lo ricordiamo Viaggio nella mia giornata Arriverà il 5 maggio su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC e sarà disponibile tramite Xbox Game Pass. Puoi leggere le nostre impressioni qui. arriva dopo risorse audioche uscirà il 23 giugno su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, al momento senza formato fisico.