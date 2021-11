Devolver Digital rileva i nuovi studi

Devolver Digital fornisce da anni uno dei più grandi supporti possibili per tutto ciò che riguarda l’industria indipendente, avendo pubblicato titoli come Enter The Gungeon, Loop Hero, Gris e porta della morte E il mio amico Pedro tra molti altri. Da anni si affidano ai piccoli sviluppatori, dando loro la possibilità di presentare i loro videogiochi ad un pubblico più vasto.

Questo non solo ha reso famosa l’azienda, ma anche la stragrande maggioranza dei titoli lanciati sotto la sua ala, cosa che ovviamente l’ha aiutata a crescere anno dopo anno, fino a diventare quello che è oggi.

Dodge Roll, Nerial e FireFly Studios si uniscono a Devolver Digital

Questo giovedì 4 novembre Ripubblicazione digitale Che la società è diventata pubblica in borsa, non solo consentendo ad altre società di acquisire alcune azioni dell’amato editore, ma anche dando a quest’ultimo accesso a studi a cui non potevano accedere senza entrare ufficialmente nella borsa.

Questi sviluppatori saranno Dodge Roll, noto per il suo eccellente e super divertente, Enter the Gungeon, Nerial, responsabile di Reigns, Card Shar e infine Firefly Studios, noti anche per il loro lavoro sulla saga di Stronhold. Questi studi sono stati aggiunti al Croteam, noto come principio di Talos e Serious Sam ottenuto lo scorso anno. È chiaro che tutti questi saranno già al lavoro su alcuni dei titoli da annunciare, che la società ha dichiarato “sono incredibili e che ognuno mantiene la propria indipendenza creativa”.