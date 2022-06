Dì addio ai problemi di spazio con il materasso pieghevole Lidl Sweeping E che vuoi sicuramente averlo a casa tua non solo per l’uso quotidiano, ma anche per poter contare su una sorta di letto temporaneo Nel caso in cui tu abbia un ospite inaspettato. Un materasso dal design davvero originale che ti permette di utilizzarlo in ogni angolo della casa dove decidi di posizionarlo. Anche il prezzo è pazzesco!

I materassi più “alti” sono venduti in Lidl

Se hai intenzione di accogliere gli ospiti a casa quest’estateO forse i tuoi figli ne festeggeranno un po’.festa degli indumenti da notte» Durante le vacanze è sempre bello avere un letto in più, ma non tutti abbiamo stanze libere in casa quindi la soluzione è liberarsene materasso a terra e in questo modo possiamo garantire che la persona invitata si riposi bene. Tra i migliori materassi attualmente in commercio, niente batte scommettere sul materasso appena lanciato. Lidl E lo ha anche lui Il prezzo è inferiore a 40 euro.

È specificamente un file Materasso pieghevole 190 x 65 x 8,5 cm E con il nucleo schiuma Alta qualità per garantire un sonno piacevole e riposante. Un prodotto che sta già conquistando questi supermercati il ​​cui cartellino del prezzo è ora 37,99 euro.

Anche il suo design è molto originale, dal momento che Si piega e diventa così una pratica poltrona. Quindi è un prodotto “2 in 1” che ci aiuterà a dormire la notte (o un pisolino) o anche a sederci per terra, ma senza doverlo toccare. una volta piegato, Dimensioni del sedile 63 x 65 x 25,5 cm.

In uno splendido colore blu, la poltrona può essere smontata in modo da poter rimuovere il rivestimento in tessuto per lavarlo senza problemi con la lavatrice. E non solo, ma anche quando vogliamo riceverlo, possiamo metterlo in un file Ha anche un pratico coperchio così non lascia macchie così possiamo riporlo senza occupare spazio.

Il Il materasso definitivo di cui avrai bisogno quest’estate È quello che utilizzerai sicuramente anche quando vorrai sdraiarti a guardare la TV magari in modo più comodo che seduto sul divano o se vuoi usarlo per leggere un libro o Rilassati attraverso la meditazione.