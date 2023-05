Dì addio alle trappole dei sondaggi WhatsApp, ora puoi selezionare le risposte

È una delle novità più sorprendenti che ci avete presentato Il Whatsapp Negli ultimi anni. Ed è che la possibilità di sondaggi è qualcosa che dà molto gioco, soprattutto nei gruppi. Con loro ora possiamo avviare discussioni interessanti o alcune domande che possono essere la chiave per scegliere, ad esempio, il ristorante dove si terrà la celebrazione e molte altre cose che ci porteranno direttamente a molte discussioni. In questi casi, probabilmente è sempre meglio sottoporsi a una scansione. Il problema finora è che questi sondaggi hanno favorito picares, in quanto era possibile scegliere più risposte contemporaneamente. Qualcosa che si è concluso grazie a una nuova funzione rilasciata nell’app.

Questa è la nuova funzione lanciata da WhatsApp

Quella che era una possibilità qualche settimana fa, come si vedeva sempre nella versione beta dell’app, ora è una realtà. Perché grazie ad essa è possibile limitare le risposte che si possono dare nel questionario. Questo chiude con un tratto di penna ogni tipo di dubbio sulla legalità del sondaggio. E non è che d’ora in poi limiteranno le risposte a una, anche quella, ma che sarebbe qualcosa di completamente opzionale.

Dal momento che sarà l’ideatore del sondaggio a scegliere se vuole poter dare quante risposte vuole o se, al contrario, è possibile darne solo una. Questo è possibile grazie a una nuova funzione chiamata “Consenti più rispostePer poter modificare questa impostazione, procedere come segue:

Seleziona l’icona della clip nella chat

Scegli la nuova icona del sondaggio

Nella schermata di creazione del sondaggio, puoi attivare la funzione “Consenti più sondaggi”.

Questo sembra essere attivato per impostazione predefinita, quindi WhatsApp capisce che questa dovrebbe essere la funzione iniziale durante la creazione di un sondaggio. È senza dubbio qualcosa che molti di noi non vedevano l’ora, poiché finora abbiamo dovuto fare affidamento sull’onestà di molti intervistati che spesso non rispettano le regole di base di un sondaggio e fanno clic su più risposte contemporaneamente.

Quindi non ci sono scuse perché i sondaggi d’opinione non abbiano la legittimità che tutti ci aspettiamo. Al momento, la funzione è disponibile in WhatsApp versione beta 2.23.9.22 per Android. Non è quindi disponibile per tutti gli utenti, ma potrebbe raggiungere tutti gli altri, con la versione stabile, nelle prossime settimane. Indubbiamente una novità interessante che senza dubbio renderà più utili questi sondaggi, che in questi mesi ci hanno aiutato a risolvere conflitti e in altre occasioni a divertirci con qualche risposta.